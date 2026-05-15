https://1prime.ru/20260515/evropa-869946250.html

"Они хотят воевать". На Западе сделали тяжелое признание о России

"Они хотят воевать". На Западе сделали тяжелое признание о России - 15.05.2026, ПРАЙМ

"Они хотят воевать". На Западе сделали тяжелое признание о России

Россия не планирует агрессию против Европы, поскольку не видит смысла в этом конфликте, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политический и... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T06:01+0300

2026-05-15T06:01+0300

2026-05-15T06:02+0300

россия

европа

запад

сергей лавров

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/61/831696135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e44f4a0444c646e929f6c3daac6fad2f.jpg

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россия не планирует агрессию против Европы, поскольку не видит смысла в этом конфликте, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс."У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Это просто не имеет смысла. <…> Им это ничего не даст. А вот от торговли, от заключения сделок они как раз выигрывают", — заявил эксперт.В то же время он отметил, что у Европы нет никаких шансов выстоять в вооруженном конфликте против России."Сейчас много говорят, что Европа планирует войну с Россией в течение трех лет. <…> Это звучит нелепо. <…> Европа не сможет подготовиться к войне с мощной военной державой за такой срок. У них просто нет необходимых ресурсов. <…> К тому же исторически те, кто пытался начать войну с Россией, обычно терпели неудачу. <…> Почему они отказываются от дешевых российских нефти и газа, но все же стремятся к конфликту с Россией? Это совершенно нелогично", — пояснил Робертс.Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно утверждал, что Россия не разрабатывает агрессивные планы против НАТО и ЕС и готова подтвердить это документально. В Кремле также подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но реагирует на потенциальные угрозы ее интересам

https://1prime.ru/20260514/ukraina-869910239.html

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, запад, сергей лавров, нато, ес