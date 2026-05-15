"Они хотят воевать". На Западе сделали тяжелое признание о России - 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T06:01+0300
2026-05-15T06:02+0300
06:01 15.05.2026 (обновлено: 06:02 15.05.2026)
 
"Они хотят воевать". На Западе сделали тяжелое признание о России

Аналитик Робертс: у России нет причин начинать войну с Европой

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россия не планирует агрессию против Европы, поскольку не видит смысла в этом конфликте, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.
"У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Это просто не имеет смысла. <…> Им это ничего не даст. А вот от торговли, от заключения сделок они как раз выигрывают", — заявил эксперт.
В то же время он отметил, что у Европы нет никаких шансов выстоять в вооруженном конфликте против России.
"Сейчас много говорят, что Европа планирует войну с Россией в течение трех лет. <…> Это звучит нелепо. <…> Европа не сможет подготовиться к войне с мощной военной державой за такой срок. У них просто нет необходимых ресурсов. <…> К тому же исторически те, кто пытался начать войну с Россией, обычно терпели неудачу. <…> Почему они отказываются от дешевых российских нефти и газа, но все же стремятся к конфликту с Россией? Это совершенно нелогично", — пояснил Робертс.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно утверждал, что Россия не разрабатывает агрессивные планы против НАТО и ЕС и готова подтвердить это документально. В Кремле также подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но реагирует на потенциальные угрозы ее интересам
