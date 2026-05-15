"Сошли с ума". В США сообщили, что Польша задумала против России
США и Польша могут стать причиной нового конфликта в Европе, об этом в эфире YouTube-канала сообщил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
2026-05-15T07:51+0300
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. США и Польша могут стать причиной нового конфликта в Европе, об этом в эфире YouTube-канала сообщил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Сейчас польское правительство рассматривает возможность предложить США стать новой Германией. <…> А теперь вспомните о германо-польских отношениях за последние 100 с лишним лет. О российско-польских отношениях за тот же период. И представьте, что США, выводящие свои войска из Германии, размещают их в Польше. Это всерьез рассматривается. Это буквально новая эскалация. Это разрушительная эскалация", — заявил эксперт.По его мнению Уилкерсона, поведение польских властей в данной ситуации свидетельствует о их неадекватности."Это лишь показывает, как быстро мы движемся по пути к глобальному конфликту. И люди, с которыми я разговаривал в Польше на эту тему, считают, что их власти сошли с ума. Совершенно сошли с ума", — пояснил аналитик.В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил о возможном сокращении военного контингента в Германии. Вскоре представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из Германии пять тысяч солдат в течение 6-12 месяцев.Заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий 10 мая заявил в эфире радиостанции RMF FM, что Польша готова принять на своей территории пять тысяч американских военнослужащих, выведенных из Германии.
