"Сошли с ума". В США сообщили, что Польша задумала против России - 15.05.2026, ПРАЙМ
07:51 15.05.2026 (обновлено: 07:52 15.05.2026)
 
"Сошли с ума". В США сообщили, что Польша задумала против России

Аналитик Уилкерсон: перевод войск США из ФРГ в Польшу грозит конфликтом

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. США и Польша могут стать причиной нового конфликта в Европе, об этом в эфире YouTube-канала сообщил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Сейчас польское правительство рассматривает возможность предложить США стать новой Германией. <…> А теперь вспомните о германо-польских отношениях за последние 100 с лишним лет. О российско-польских отношениях за тот же период. И представьте, что США, выводящие свои войска из Германии, размещают их в Польше. Это всерьез рассматривается. Это буквально новая эскалация. Это разрушительная эскалация", — заявил эксперт.
По его мнению Уилкерсона, поведение польских властей в данной ситуации свидетельствует о их неадекватности.
"Это лишь показывает, как быстро мы движемся по пути к глобальному конфликту. И люди, с которыми я разговаривал в Польше на эту тему, считают, что их власти сошли с ума. Совершенно сошли с ума", — пояснил аналитик.
В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил о возможном сокращении военного контингента в Германии. Вскоре представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из Германии пять тысяч солдат в течение 6-12 месяцев.
Заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий 10 мая заявил в эфире радиостанции RMF FM, что Польша готова принять на своей территории пять тысяч американских военнослужащих, выведенных из Германии.
