Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением
2026-05-15T20:42+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю снижением на фоне сохранения геополитической неопределенности относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. За неделю британский индекс FTSE 100 снизился на 0,44%, французский CAC 40 упал на 1,97%, немецкий DAX сократился на 1,65%. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,71% - до 10 195,37 пункта, французский CAC 40 уменьшился на 1,6%, до 7 952,55 пункта, немецкий DAX снизился на 2,07%, до 23 950,57 пункта. Трейдеры обратили внимание на динамику в корпоративном секторе. Так, стоимость акций автомобильной компании Stellantis упала на 3,3%, а французского люксового бренда LVMH - на 1,14% после заявления о продаже бренда Marc Jacobs после почти тридцати лет владения. Аналитики также отметили влияние роста цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке на динамику европейских рынков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. "Цены на энергоносители - это, пожалуй, самая большая проблема, стоящая перед Европой, и в конечном итоге, похоже, нет никакой политической воли для решения этой проблемы, и рынки это учитывают", - сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка в iForex Майкл Хьюсон (Michael Hewson). Эксперты также особенно подчеркнули уязвимость региона от импорта энергоносителей. "Рынки, которые в большей степени зависят от импорта энергоносителей и относятся к энергоемким отраслям промышленности, ощущают последствия несколько сильнее", - заявил Рейтеру старший макростратег GlobalData TS Lombard Даниэль фон Ален (Daniel von Ahlen).
