Fesco доставила первую партию грузов из России в Танзанию
2026-05-15T13:06+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco доставила первую экспортную партию контейнеров из Новороссийска в порт Дар-эс-Салам в Танзании, сообщает компания. "Транспортная группа Fesco выполнила первую экспортную отправку в один из крупнейших портов восточного побережья Африки – Дар-эс-Салам в Танзании. Группа доставила контейнеры с изделиями из пластмасс и запчастями для оборудования из Новороссийска транзитом через индийский порт Нава-Шева. Транспортировка организована в рамках регулярной морской линии FESCO Indian Line West (FIL-W), среднее время в пути составляет около 45 дней", - говорится в сообщении. Уточняется, что в импортном направлении из Танзании планируется доставлять чай, кофе и другие грузы. По прибытию в Новороссийск контейнеры можно будет транспортировать в различные регионы России с помощью железнодорожных и автомобильных решений Fesco. Следующая партия планируется к отправке из Новороссийска в Дар-эс-Салам 16 мая.
бизнес, россия, новороссийск, танзания, африка, fesco
