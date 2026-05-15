Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии мебель подорожала почти на 30% - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260515/finljandija-869944857.html
В Финляндии мебель подорожала почти на 30%
В Финляндии мебель подорожала почти на 30% - 15.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии мебель подорожала почти на 30%
Финны вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта древесины из России, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T04:06+0300
2026-05-15T04:06+0300
экономика
бизнес
промышленность
финляндия
швеция
балтия
ikea
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869944857.jpg?1778807214
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Финны вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта древесины из России, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные республики и каталоги мебельных сетей. Финляндия отказалась от импорта древесины из России в 2022 году в рамках санкций ЕС. До этого времени российский леспром покрывал около 70% поставок древесины в Финляндию. Теперь же страна закупает лес из Швеции и стран Балтии и рассчитывает на собственные лесозаготовки. Согласно статистическим данным, с которыми ознакомилось РИА Новости, цены на древесное сырье в Финляндии после прекращения импорта из РФ выросли на 20-60%, а мебель подорожала примерно на 30%. Сильнее всего выросли в цене кухни и деревянная мебель: комоды, диваны, кровати и шкафы. Рост цен затронул не только финских производителей (Isku, Asko, Sotka), но и шведскую IKEA. Например, еще в 2021 году, согласно каталогам компании, купить комод в Финляндии можно было примерно за 100 евро. В этом году цена на такую же модель составляет уже около 140 евро. Цены на диваны IKEA начинались с 500 евро, теперь же диванов дешевле 700 евро в каталоге нет.
финляндия
швеция
балтия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, финляндия, швеция, балтия, ikea, ес
Экономика, Бизнес, Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, Балтия, IKEA, ЕС
04:06 15.05.2026
 
В Финляндии мебель подорожала почти на 30%

Финны стали платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта из России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Финны вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта древесины из России, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные республики и каталоги мебельных сетей.
Финляндия отказалась от импорта древесины из России в 2022 году в рамках санкций ЕС. До этого времени российский леспром покрывал около 70% поставок древесины в Финляндию. Теперь же страна закупает лес из Швеции и стран Балтии и рассчитывает на собственные лесозаготовки.
Согласно статистическим данным, с которыми ознакомилось РИА Новости, цены на древесное сырье в Финляндии после прекращения импорта из РФ выросли на 20-60%, а мебель подорожала примерно на 30%. Сильнее всего выросли в цене кухни и деревянная мебель: комоды, диваны, кровати и шкафы.
Рост цен затронул не только финских производителей (Isku, Asko, Sotka), но и шведскую IKEA. Например, еще в 2021 году, согласно каталогам компании, купить комод в Финляндии можно было примерно за 100 евро. В этом году цена на такую же модель составляет уже около 140 евро. Цены на диваны IKEA начинались с 500 евро, теперь же диванов дешевле 700 евро в каталоге нет.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьФИНЛЯНДИЯШВЕЦИЯБалтияIKEAЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала