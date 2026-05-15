https://1prime.ru/20260515/finljandija-869944857.html
В Финляндии мебель подорожала почти на 30%
В Финляндии мебель подорожала почти на 30% - 15.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии мебель подорожала почти на 30%
Финны вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта древесины из России, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T04:06+0300
2026-05-15T04:06+0300
2026-05-15T04:06+0300
экономика
бизнес
промышленность
финляндия
швеция
балтия
ikea
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869944857.jpg?1778807214
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Финны вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта древесины из России, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные республики и каталоги мебельных сетей.
Финляндия отказалась от импорта древесины из России в 2022 году в рамках санкций ЕС. До этого времени российский леспром покрывал около 70% поставок древесины в Финляндию. Теперь же страна закупает лес из Швеции и стран Балтии и рассчитывает на собственные лесозаготовки.
Согласно статистическим данным, с которыми ознакомилось РИА Новости, цены на древесное сырье в Финляндии после прекращения импорта из РФ выросли на 20-60%, а мебель подорожала примерно на 30%. Сильнее всего выросли в цене кухни и деревянная мебель: комоды, диваны, кровати и шкафы.
Рост цен затронул не только финских производителей (Isku, Asko, Sotka), но и шведскую IKEA. Например, еще в 2021 году, согласно каталогам компании, купить комод в Финляндии можно было примерно за 100 евро. В этом году цена на такую же модель составляет уже около 140 евро. Цены на диваны IKEA начинались с 500 евро, теперь же диванов дешевле 700 евро в каталоге нет.
финляндия
швеция
балтия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, финляндия, швеция, балтия, ikea, ес
Экономика, Бизнес, Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, Балтия, IKEA, ЕС
В Финляндии мебель подорожала почти на 30%
Финны стали платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта из России
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Финны вынуждены платить за мебель почти на 30% больше после прекращения импорта древесины из России, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные республики и каталоги мебельных сетей.
Финляндия отказалась от импорта древесины из России в 2022 году в рамках санкций ЕС. До этого времени российский леспром покрывал около 70% поставок древесины в Финляндию. Теперь же страна закупает лес из Швеции и стран Балтии и рассчитывает на собственные лесозаготовки.
Согласно статистическим данным, с которыми ознакомилось РИА Новости, цены на древесное сырье в Финляндии после прекращения импорта из РФ выросли на 20-60%, а мебель подорожала примерно на 30%. Сильнее всего выросли в цене кухни и деревянная мебель: комоды, диваны, кровати и шкафы.
Рост цен затронул не только финских производителей (Isku, Asko, Sotka), но и шведскую IKEA. Например, еще в 2021 году, согласно каталогам компании, купить комод в Финляндии можно было примерно за 100 евро. В этом году цена на такую же модель составляет уже около 140 евро. Цены на диваны IKEA начинались с 500 евро, теперь же диванов дешевле 700 евро в каталоге нет.