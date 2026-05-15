https://1prime.ru/20260515/foton-869963274.html

Китайский Foton отзывает в России 775 тягачей модели Galaxy

Китайский Foton отзывает в России 775 тягачей модели Galaxy - 15.05.2026, ПРАЙМ

Китайский Foton отзывает в России 775 тягачей модели Galaxy

Официальный представитель китайского автопроизводителя Foton в России отзывает 775 тягачей Foton Galaxy для устранения ряда технических и документарных... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T17:17+0300

2026-05-15T17:17+0300

2026-05-15T17:17+0300

бизнес

россия

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель китайского автопроизводителя Foton в России отзывает 775 тягачей Foton Galaxy для устранения ряда технических и документарных нарушений, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 775 транспортных средств Foton Galaxy. Стоит отметить, что указанные транспортные средства ранее не встали на государственный регистрационный учет (VIN-коды транспортных средств прилагаются)", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на всех транспортных средствах будет проведена замена боковых светоотражающих устройств, замена таблички изготовителя, калибровка ручного тормоза, контроль и обеспечение герметичности установки впускного патрубка турбокомпрессора, а также контроль и устранение нарушений активации устройств вызова экстренных оперативных служб. "Согласованная программа мероприятий также включает в себя устранение документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей Foton Galaxy", - добавили в Росстандарте. Представитель изготовителя ООО "Стеллар Мотор Рус" проинформирует владельцев автомобилей, чьи машины попадают под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонтных работ.

https://1prime.ru/20260420/gruzovik-869303500.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстандарт