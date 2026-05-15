Китайский Foton отзывает в России 775 тягачей модели Galaxy - 15.05.2026, ПРАЙМ
Китайский Foton отзывает в России 775 тягачей модели Galaxy
17:17 15.05.2026
 
Китайский Foton отзывает в России 775 тягачей модели Galaxy

Китайский Foton отзывает в России 775 тягачей модели Galaxy для устранения нарушений

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель китайского автопроизводителя Foton в России отзывает 775 тягачей Foton Galaxy для устранения ряда технических и документарных нарушений, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 775 транспортных средств Foton Galaxy. Стоит отметить, что указанные транспортные средства ранее не встали на государственный регистрационный учет (VIN-коды транспортных средств прилагаются)", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на всех транспортных средствах будет проведена замена боковых светоотражающих устройств, замена таблички изготовителя, калибровка ручного тормоза, контроль и обеспечение герметичности установки впускного патрубка турбокомпрессора, а также контроль и устранение нарушений активации устройств вызова экстренных оперативных служб.
"Согласованная программа мероприятий также включает в себя устранение документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей Foton Galaxy", - добавили в Росстандарте.
Представитель изготовителя ООО "Стеллар Мотор Рус" проинформирует владельцев автомобилей, чьи машины попадают под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонтных работ.
