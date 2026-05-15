https://1prime.ru/20260515/gazprom-869963963.html

"Газпром" открыл счета в цифровых рублях

"Газпром" открыл счета в цифровых рублях - 15.05.2026, ПРАЙМ

"Газпром" открыл счета в цифровых рублях

Головная компания "Газпрома" и ряд организаций в ее группе уже открыли счета в цифровых рублях в Банке России, до 1 сентября у всех ее структур будут открыты... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T17:36+0300

2026-05-15T17:36+0300

2026-05-15T17:36+0300

финансы

банки

россия

газпром

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b6d09066b3a5d6da75464140ad4ded3.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Головная компания "Газпрома" и ряд организаций в ее группе уже открыли счета в цифровых рублях в Банке России, до 1 сентября у всех ее структур будут открыты такие счета, сообщили журналистам в компании. "По состоянию на 1 мая 2026 года счета цифрового рубля открыли ПАО "Газпром" и 17 организаций группы "Газпром", - говорится в сообщении. В "Газпроме" пояснили, что работа по открытию счетов ведется в рамках требований законодательства о цифровом рубле, предусматривающего обязанность отдельных юридических лиц обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой валютой с 1 сентября 2026 года. "До 1 сентября все организации группы "Газпром", соответствующие установленным Федеральным законом № 248-ФЗ требованиям, откроют счета цифрового рубля в Банке России", - добавила компания. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам - он не отменяет и не заменяет их.

https://1prime.ru/20260424/nabiullina-869426192.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, газпром, банк россия