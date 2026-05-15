"Газпром" открыл счета в цифровых рублях
2026-05-15T17:36+0300
финансы
банки
россия
газпром
банк россия
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Головная компания "Газпрома" и ряд организаций в ее группе уже открыли счета в цифровых рублях в Банке России, до 1 сентября у всех ее структур будут открыты такие счета, сообщили журналистам в компании. "По состоянию на 1 мая 2026 года счета цифрового рубля открыли ПАО "Газпром" и 17 организаций группы "Газпром", - говорится в сообщении. В "Газпроме" пояснили, что работа по открытию счетов ведется в рамках требований законодательства о цифровом рубле, предусматривающего обязанность отдельных юридических лиц обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой валютой с 1 сентября 2026 года. "До 1 сентября все организации группы "Газпром", соответствующие установленным Федеральным законом № 248-ФЗ требованиям, откроют счета цифрового рубля в Банке России", - добавила компания. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам - он не отменяет и не заменяет их.
"Газпром" и 17 организаций группы открыли счета в цифровых рублях
