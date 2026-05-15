https://1prime.ru/20260515/gosduma-869944949.html

В Госдуме предложили изменить правила назначения пенсии военным пенсионерам

В Госдуме предложили изменить правила назначения пенсии военным пенсионерам - 15.05.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили изменить правила назначения пенсии военным пенсионерам

Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил изменить правила назначения страховой пенсии по старости для военных пенсионеров, которые... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T04:21+0300

2026-05-15T04:21+0300

2026-05-15T04:21+0300

экономика

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869944949.jpg?1778808119

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил изменить правила назначения страховой пенсии по старости для военных пенсионеров, которые после увольнения со службы приобрели длительный гражданский страховой стаж, и выплачивать им фиксированную часть пенсии наравне с другими гражданами. Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 16 федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", установив, что ограничение на получение фиксированной выплаты не распространяется на военных пенсионеров, которые после увольнения со службы имеют длительный гражданский страховой стаж, не учтенный при назначении пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности", - сказано в письме. Как поясняется в обращении, сейчас военный пенсионер может выполнить все условия для назначения страховой пенсии по старости - достичь пенсионного возраста, иметь необходимый гражданский стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент, - но при этом не получать фиксированную выплату. Это, по словам депутата, происходит потому, что часть 1 статьи 16 закона "О страховых пенсиях" прямо исключает из числа получателей фиксированной выплаты лиц, уже получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности по закону о военных пенсиях. При этом в документе приводится разъяснение Соцфонда РФ, согласно которому для назначения страховой пенсии военному пенсионеру учитывается только гражданский стаж, в период которого уплачивались страховые взносы, а периоды службы, уже учтенные при определении военной пенсии, в него не включаются. По мнению Аксененко, такое ограничение нуждается в корректировке применительно к тем военным пенсионерам, которые после увольнения со службы приобрели самостоятельный длительный гражданский страховой стаж - например, 25 и более лет, - фактически заново сформировали пенсионные права и наравне с иными работниками участвовали в финансировании пенсионной системы. Парламентарий предлагает внести изменения в ФЗ "О страховых пенсиях", установив, что ограничение на получение фиксированной выплаты не распространяется на военных пенсионеров, которые после увольнения со службы имеют длительный гражданский страховой стаж, не учтенный при назначении военной пенсии. Реализация инициативы, по его мнению, позволит устранить социальную несправедливость, при которой человек сначала исполняет обязанности военной службы, а затем десятилетиями работает в гражданской сфере, но при наступлении пенсионного возраста получает страховую пенсию в усеченном виде. Кроме того, поправка будет стимулировать официальную занятость бывших военнослужащих, поскольку длительная легальная работа после увольнения будет обеспечивать реальное увеличение объема пенсионных прав.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф