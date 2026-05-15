Хуснуллин назвал падение ввода жилья негативными плодами охлаждения ипотеки - 15.05.2026, ПРАЙМ

КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Наблюдаемое в России падение ввода жилья является негативными плодами охлаждения ипотеки в 2024 году, заявил в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: КазаньФорум" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2026 года, объем ввода жилья в России сократился в годовом выражении на 28% - до 23 миллионов квадратных метров. Хуснуллин отметил, что для сферы строительства характерен длительный инвестиционный цикл, и в 2025 году был виден результат работы в 2023 году, а в 2026-м проявляются эффекты 2024-го. "Я напомню, что мы начали ипотеку в стране охлаждать в 2024 году. Вот результаты охлаждения ипотеки, роста ключевой ставки - это все начало давать плоды. К сожалению, негативные плоды", - сказал он. Однако, подчеркнул вице-премьер, инвестиционно-строительный цикл имеет волнообразный характер, и в моменты снижения надо готовиться к новому подъему. "Сейчас я именно к этому призываю губернаторов. Да, сейчас чуть потяжелее с ипотекой, и сейчас важно достроить все многоквартирные дома, чтобы люди все получили свое жилье. И надо готовить градостроительную документацию, это в деньгах стоит копейки. Надо готовить проектно-сметную документацию, надо сети готовить, дороги строить, чтобы, когда у нас экономическая ситуация со ставкой поправится, мы были готовы к новому росту. Ключевая задача - постараться в этом году не упасть ниже 100 миллионов квадратных метров", - сказал Хуснуллин. При этом вице-премьер назвал закономерным, что объемы строительства жилья сокращаются больше в тех регионах, где ранее возводилось жилой недвижимости больше целевого показателя национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 0,82 квадратного метра на человека. "Если говорить о Краснодарском крае, он стабильно много строил последние годы. То есть они строили порядка одного метра на человека из года в год. Поэтому у них падение закономерное. Потому что за это время выбираются свободные площадки, обеспеченные сетями, выбирается градпотенциал", - пояснил он. В то же время, по его словам, 18 регионов в России не допустили сокращения ввода жилья, несмотря на сложную экономическую ситуацию. "То есть все-таки от того, кто как занимается стройкой, какие сделаны заделы - от этого зависит, у кого как идет этот процесс", - добавил он.

