Импорт титана из России в США в марте вырос в 52 раза - 15.05.2026, ПРАЙМ
Импорт титана из России в США в марте вырос в 52 раза
2026-05-15T05:46+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами российского титана и изделий из него в марте этого года вырос в 52 раза по сравнению с февралем благодаря эффекту низкой базы, однако по итогам первого квартала объем поставок упал более чем вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, за март США купили у РФ титана и изделий из него на 2,4 миллиона долларов - в 52,1 раза больше, чем февральские 46,2 тысячи долларов. При этом в годовом выражении поставки снизились почти вдвое. Стоимость импорта за весь первый квартал достигла 3,9 миллиона долларов - в 2,3 раза меньше аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, в марте Россия среди главных поставщиков титана в США расположилась на 11-м месте. В феврале она была в четвертой десятке, а в прошлом марте - на восьмой позиции. В пятерку в этом марте вошли Япония (27,9 миллиона долларов), Великобритания (9,9 миллиона), Канада (8,1 миллиона), Саудовская Аравия (6,2 миллиона) и Мексика (5,9 миллиона).
