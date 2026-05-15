Импорт титана из России в США в марте вырос в 52 раза

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами российского титана и изделий из него в марте этого года вырос в 52 раза по сравнению с февралем благодаря эффекту низкой базы, однако по итогам первого квартала объем поставок упал более чем вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, за март США купили у РФ титана и изделий из него на 2,4 миллиона долларов - в 52,1 раза больше, чем февральские 46,2 тысячи долларов. При этом в годовом выражении поставки снизились почти вдвое. Стоимость импорта за весь первый квартал достигла 3,9 миллиона долларов - в 2,3 раза меньше аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, в марте Россия среди главных поставщиков титана в США расположилась на 11-м месте. В феврале она была в четвертой десятке, а в прошлом марте - на восьмой позиции. В пятерку в этом марте вошли Япония (27,9 миллиона долларов), Великобритания (9,9 миллиона), Канада (8,1 миллиона), Саудовская Аравия (6,2 миллиона) и Мексика (5,9 миллиона).

