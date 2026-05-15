Южнокорейский KOSPI снижается на 5,5 процента после подскока до рекорда

2026-05-15T09:14+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром опускаются, при этом южнокорейский KOSPI резко снижается, на 5,5%, после достижения ранее в ходе торгов рекордного значения в 8 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.28 мск южнокорейский индекс KOSPI снижался на 5,5% относительно предыдущего закрытия, до 7 542,16 пункта, а ранее в ходе торгов показатель достигал исторически максимального значения в 8 046,78 пункта. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опускался на 0,36%, до 4 162,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 881,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,38%, до 26 025,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,19%, до 8 624,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,74%, до 61 656,85 пункта. Снижению южнокорейского индекса способствует сегодняшнее падение акции Samsung Electronics - на 6,8%. Аналитики агентства Рейтер объяснили это растущей неопределенностью относительно потенциального влияния забастовки в компании на производство, а также опасениями по поводу способности Samsung выполнять свои обязательства перед клиентами. "Похоже, растет обеспокоенность по поводу надежности поставок в случае забастовки, и существует мнение, что конкуренты могут извлечь выгоду из этой неопределенности", - приводит агентство мнение старшего аналитика NH Investment & Securities Рю Ен-хо (Ryu Young-ho). Как передало агентство Ренхап в среду, переговоры между руководством Samsung Electronics и крупнейшим профсоюзом компании проходили в начале недели в городе Седжон при посредничестве Национальной комиссии по трудовым отношениям. Стороны не смогли преодолеть разногласия по системе бонусных выплат. Профсоюз требует закрепить выплаты бонусов в размере 15% от операционной прибыли компании, отменить верхний предел выплат и институционализировать систему премирования. Кроме того, по данным аналитиков Рейтера, ранее южнокорейский KOSPI показал лучшую в мире динамику роста на фоне ралли, вызванного искусственным интеллектом. Рекордный рост индекса до 8 тысяч пунктов также возглавил рост в четверг бумаг Samsung Electronics Co., являющегося одним из основных бенефициаров бума инфраструктуры ИИ благодаря своему доминированию на рынке микросхем памяти. Так, в ходе торгов предыдущего дня бумаги компании подорожали на 4,23%.

рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион, kospi, shenzhen composite, hang seng index