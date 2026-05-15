Индонезия в БРИКС выступила против тарифных войн и давления на торговлю

2026-05-15T13:33+0300

ДЖАКАРТА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Индонезии Сугионо на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели заявил, что односторонние протекционистские меры и "несоразмерные тарифы" подрывают мировую торговую систему, нарушают цепочки поставок и особенно бьют по развивающимся странам. Заявление прозвучало на фоне растущего давления тарифных конфликтов на глобальную экономику и скрытых выпадов ряда участников БРИКС против политики импортных пошлин США, хотя Джакарта прямо не назвала Вашингтон. "Наша многосторонняя торговая система все больше подрывается односторонними протекционистскими мерами и несоразмерным использованием тарифов, которые нарушают глобальные цепочки поставок и сдерживают инклюзивный рост", - говорится в стенограмме выступления Сугионо, распространенной индонезийским МИД. По его словам, БРИКС играет ключевую роль в защите "справедливой, открытой и недискриминационной торговой системы" с центральной ролью Всемирной торговой организации (ВТО).

мировая экономика, индонезия, сша, джакарта, вто, мид