https://1prime.ru/20260515/indoneziya-869957256.html
Индонезия в БРИКС выступила против тарифных войн и давления на торговлю
Индонезия в БРИКС выступила против тарифных войн и давления на торговлю - 15.05.2026, ПРАЙМ
Индонезия в БРИКС выступила против тарифных войн и давления на торговлю
Глава МИД Индонезии Сугионо на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели заявил, что односторонние протекционистские меры и "несоразмерные... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T13:33+0300
2026-05-15T13:33+0300
2026-05-15T13:33+0300
мировая экономика
индонезия
сша
джакарта
вто
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_0fe6d9550e0d899cfb8d0254e942850b.jpg
ДЖАКАРТА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Индонезии Сугионо на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели заявил, что односторонние протекционистские меры и "несоразмерные тарифы" подрывают мировую торговую систему, нарушают цепочки поставок и особенно бьют по развивающимся странам. Заявление прозвучало на фоне растущего давления тарифных конфликтов на глобальную экономику и скрытых выпадов ряда участников БРИКС против политики импортных пошлин США, хотя Джакарта прямо не назвала Вашингтон. "Наша многосторонняя торговая система все больше подрывается односторонними протекционистскими мерами и несоразмерным использованием тарифов, которые нарушают глобальные цепочки поставок и сдерживают инклюзивный рост", - говорится в стенограмме выступления Сугионо, распространенной индонезийским МИД. По его словам, БРИКС играет ключевую роль в защите "справедливой, открытой и недискриминационной торговой системы" с центральной ролью Всемирной торговой организации (ВТО).
https://1prime.ru/20260513/gosduma--869891376.html
https://1prime.ru/20260512/manturov-869868271.html
индонезия
сша
джакарта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_66:0:782:537_1920x0_80_0_0_317c14857e1b9c0560ce5ee59f051793.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индонезия, сша, джакарта, вто, мид
Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, США, Джакарта, ВТО, МИД
Индонезия в БРИКС выступила против тарифных войн и давления на торговлю
Глава МИД Индонезии Сугионо в БРИКС выступил против тарифных войн и давления на торговлю