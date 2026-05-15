Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане одобрили строительство фармацевтического завода - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/kazakhstan-869951036.html
В Казахстане одобрили строительство фармацевтического завода
В Казахстане одобрили строительство фармацевтического завода - 15.05.2026, ПРАЙМ
В Казахстане одобрили строительство фармацевтического завода
Правительство Казахстана одобрило строительство фармацевтического завода в Карагандинской области, объем частных инвестиций в проект составит порядка 90... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T09:27+0300
2026-05-15T09:27+0300
бизнес
промышленность
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АЛМА-АТА, 15 мая - ПРАЙМ. Правительство Казахстана одобрило строительство фармацевтического завода в Карагандинской области, объем частных инвестиций в проект составит порядка 90 миллионов долларов, сообщает пресс-служба кабинета министров. "Правительством республики Казахстан одобрено соглашение об инвестициях по проекту строительства и модернизации производственных мощностей между министерством здравоохранения республики и ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", - говорится в сообщении. Уточняется, что объем частных инвестиций в проект составляет 42,5 миллиарда тенге (около 90 миллионов долларов по госкурсу). На предприятии планируется выпуск 74 наименований лекарственных средств, включая препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. Кроме того, на заводе будут производить иммунобиологические и высокотехнологичные препараты, а также осуществлять синтез активных фармацевтических ингредиентов и биотехнологической продукции по международным стандартам. "Реализация проекта позволит укрепить лекарственную безопасность страны и сформировать в Караганде современную фармацевтическую производственную инфраструктуру", - отметили в правительстве. По данным кабмина, объем производства фармацевтической отрасли в Казахстане по итогам 2025 года вырос на 8,7% и достиг почти 403 миллионов долларов. Инвестиции выросли с 91,3 миллиона до 142,8 миллиона долларов. С декабря 2025 года заключены 7 инвестиционных соглашений на 759 миллионов долларов, предусматривающих выпуск 474 наименований лекарственных средств и создание более тысячи постоянных рабочих мест.
https://1prime.ru/20260509/ptuin-869815194.html
https://1prime.ru/20260512/kazakhstan-869868433.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, казахстан
Бизнес, Промышленность, КАЗАХСТАН
09:27 15.05.2026
 
В Казахстане одобрили строительство фармацевтического завода

Правительство Казахстана одобрило строительство фармацевтического завода на $90 млн

© flickr.com / sly06Флаг Казахстана
Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Флаг Казахстана. Архивное фото
© flickr.com / sly06
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 15 мая - ПРАЙМ. Правительство Казахстана одобрило строительство фармацевтического завода в Карагандинской области, объем частных инвестиций в проект составит порядка 90 миллионов долларов, сообщает пресс-служба кабинета министров.
"Правительством республики Казахстан одобрено соглашение об инвестициях по проекту строительства и модернизации производственных мощностей между министерством здравоохранения республики и ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Путин оценил экономики Казахстана и Узбекистана
9 мая, 23:10
Уточняется, что объем частных инвестиций в проект составляет 42,5 миллиарда тенге (около 90 миллионов долларов по госкурсу). На предприятии планируется выпуск 74 наименований лекарственных средств, включая препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний.
Кроме того, на заводе будут производить иммунобиологические и высокотехнологичные препараты, а также осуществлять синтез активных фармацевтических ингредиентов и биотехнологической продукции по международным стандартам.
"Реализация проекта позволит укрепить лекарственную безопасность страны и сформировать в Караганде современную фармацевтическую производственную инфраструктуру", - отметили в правительстве.
По данным кабмина, объем производства фармацевтической отрасли в Казахстане по итогам 2025 года вырос на 8,7% и достиг почти 403 миллионов долларов. Инвестиции выросли с 91,3 миллиона до 142,8 миллиона долларов. С декабря 2025 года заключены 7 инвестиционных соглашений на 759 миллионов долларов, предусматривающих выпуск 474 наименований лекарственных средств и создание более тысячи постоянных рабочих мест.
Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Казахстанка потребовала отменить НДС на средства женской гигиены
12 мая, 17:55
 
БизнесПромышленностьКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала