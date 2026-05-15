В Казахстане одобрили строительство фармацевтического завода
2026-05-15T09:27+0300
АЛМА-АТА, 15 мая - ПРАЙМ. Правительство Казахстана одобрило строительство фармацевтического завода в Карагандинской области, объем частных инвестиций в проект составит порядка 90 миллионов долларов, сообщает пресс-служба кабинета министров. "Правительством республики Казахстан одобрено соглашение об инвестициях по проекту строительства и модернизации производственных мощностей между министерством здравоохранения республики и ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", - говорится в сообщении. Уточняется, что объем частных инвестиций в проект составляет 42,5 миллиарда тенге (около 90 миллионов долларов по госкурсу). На предприятии планируется выпуск 74 наименований лекарственных средств, включая препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. Кроме того, на заводе будут производить иммунобиологические и высокотехнологичные препараты, а также осуществлять синтез активных фармацевтических ингредиентов и биотехнологической продукции по международным стандартам. "Реализация проекта позволит укрепить лекарственную безопасность страны и сформировать в Караганде современную фармацевтическую производственную инфраструктуру", - отметили в правительстве. По данным кабмина, объем производства фармацевтической отрасли в Казахстане по итогам 2025 года вырос на 8,7% и достиг почти 403 миллионов долларов. Инвестиции выросли с 91,3 миллиона до 142,8 миллиона долларов. С декабря 2025 года заключены 7 инвестиционных соглашений на 759 миллионов долларов, предусматривающих выпуск 474 наименований лекарственных средств и создание более тысячи постоянных рабочих мест.
