"Кровь и мясо!" В Киеве набросились на Зеленского после ударов ВС РФ

2026-05-15T23:24+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Руководитель оборонного ведомства Германии Борис Писториус помешал потенциальному пролонгированию режима прекращения огня, приуроченного к празднованию Дня Победы, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в трансляции на своем YouTube-канале."Еще на неделю должны были продлить перемирие. Но приехал (министр обороны Германии. —Прим. Ред.) Борис Писториус и все сорвал. А Зеленский хотел, чтобы все было сорвано, это понятно. И какая расплата пришла? Вот, Киев, пожалуйста. А можно было в 2022 году это все закончить, да даже в сентябре 2025-го можно было. Помните, когда Путин говорил: "Приезжай, Зеленский, я гарантирую тебе все, давай". Но Зеленский не поехал, даже не позвонил, потому что ему запретили. Ну, не хочешь сам встречаться, поручи Сырскому. В чем проблема? Это говорит о некомпетентности и глупости тех людей, которые оказались наверху и жрут наши деньги с кровью, мясом. Мы видим полную беспомощность и бесполезность этой власти", — сказал он.Первоначально министерство обороны декларировало, что мораторий на ведение боевых действий продлится с полуночи по московскому времени 8 мая до первых минут 10 мая. Тем не менее в пятницу внешнеполитический помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Россия одобрила предложение американского лидера Дональда Трампа ввести паузу в боевых действиях на Украине с 9 по 11 мая и провести взаимное освобождение удерживаемых лиц.Армия России неукоснительно следовала условиям моратория и удерживала зафиксированные прежде позиции. Вместе с тем военнослужащие симметрично отвечали на любые факты игнорирования тишины: выполняли обоюдные атаки по точкам дислокации вражеских РСЗО, артиллерийских систем и минометных расчетов, а также уничтожали командные структуры и площадки вылета беспилотников.

общество , мировая экономика, киев, германия, украина, олег соскин, юрий ушаков, дональд трамп, вс рф