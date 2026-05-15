"Разорвать все связи". На Западе пришли в ярость от новой выходки Киева - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Разорвать все связи". На Западе пришли в ярость от новой выходки Киева
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Эксперт из Хельсинкского университета Туомас Малинен на платформе X высказал свое мнение относительно ситуации с беспилотным аппаратом украинских формировании в финском воздушном пространстве."Поймите, Петтери Орпо (премьер Финляндии. — Прим. ред.), когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной. Прекратите отправлять деньги и помощь, иначе полностью коррумпированный киевский режим станет нашим врагом", — написал он.До этого публиковались сведения, что как минимум одно беспилотное устройство проникло в воздушные рубежи Финляндии в утренние часы пятницы. Приблизительно в семь часов утра официальные структуры объявили о прекращении опасности, связаннои с перемещением летательных аппаратов.С исхода марта финское руководство регулярно информировало о выявлении воздушных объектов на территории Финляндии. Представители силовых ведомств по итогам проверок заявляли, что беспилотники были отправлены с территории Украины. Не менее трех таких аппаратов транспортировали снаряды, которые не разорвались.
