https://1prime.ru/20260515/kitaj-869945366.html
Китай будет закупать много американской сельхозпродукции, заявил Трамп
Китай будет закупать много американской сельхозпродукции, заявил Трамп - 15.05.2026, ПРАЙМ
Китай будет закупать много американской сельхозпродукции, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T04:49+0300
2026-05-15T04:49+0300
2026-05-15T04:49+0300
экономика
мировая экономика
сельское хозяйство
китай
сша
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869945366.jpg?1778809757
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции.
"Они собираются закупать много сои у наших фермеров, они будут покупать много нашей сельхозпродукции, и это замечательно", - сказал Трамп во время интервью с Fox News по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая, в пятницу запланированы новые переговоры лидеров США и Китая.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сельское хозяйство, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, fox news
Экономика, Мировая экономика, Сельское хозяйство, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Fox News
Китай будет закупать много американской сельхозпродукции, заявил Трамп
Трамп заявил, что Китай будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции