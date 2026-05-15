Китай будет закупать много американской сельхозпродукции, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции. | 15.05.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции. "Они собираются закупать много сои у наших фермеров, они будут покупать много нашей сельхозпродукции, и это замечательно", - сказал Трамп во время интервью с Fox News по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая, в пятницу запланированы новые переговоры лидеров США и Китая.

