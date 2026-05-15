Титов: Китай движется семимильными шагами по пути экономического развития

2026-05-15T07:38+0300

МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Китай движется семимильными шагами по пути экономического развития, и в основе этого прогресса - максимальное стимулирование государством частного бизнеса, прежде всего, в высокотехнологичной сфере, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Китай не устает удивлять каждый раз, как только туда попадаешь. За те 20 лет, что я наблюдаю за страной, она совершила колоссальный рывок. По пути экономического развития КНР движется поистине семимильными шагами, и в основе этого прогресса - максимальное стимулирование государством частного бизнеса, прежде всего, в высокотехнологичной сфере", - сказал он. "Чипы, без которых невозможно представить сегодня нашу жизнь, в КНР делают не государственные компании, а частные. Искусственный интеллект полностью в их руках. Один из крупнейших в мире технологических концернов Huawei также является частным", - добавил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

россия, мировая экономика, китай, кнр, борис титов, huawei