Южная Корея заметно увеличила закупки российской пшеницы и кукурузы
Южная Корея в апреле текущего года увеличила импорт российской кукурузы почти вдвое, а пшеницы - примерно в полтора раза, выяснило РИА Новости, изучив...
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле текущего года увеличила импорт российской кукурузы почти вдвое, а пшеницы - примерно в полтора раза, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. Так, поставки кукурузы выросли до 10,3 миллиона долларов с 5,3 миллиона годом ранее, а пшеницы - увеличились до 6,4 миллиона долларов с 4,4 миллиона в апреле прошлого года. В середины весны Россия входила в тройку крупнейших экспортеров кукурузы в страну, более значимыми поставки были лишь из США (на 211,4 миллиона долларов) и с Украины (на 13,3 миллиона). А по пшенице страна была четвертым крупнейшим поставщиком на рынок Южной Кореи, уступая США (42 миллиона долларов), Австралии (37 миллионов) и Уругваю (32,5 миллиона долларов). В свою очередь по итогам первого квартала текущего года страна стала третьим по величине направлением экспорта кукурузы из России - с поставками на 25 миллионов долларов. Об этом ранее в пятницу сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
