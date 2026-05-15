Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея заметно увеличила закупки российской пшеницы и кукурузы - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/kukuruza-869956674.html
Южная Корея заметно увеличила закупки российской пшеницы и кукурузы
Южная Корея заметно увеличила закупки российской пшеницы и кукурузы - 15.05.2026, ПРАЙМ
Южная Корея заметно увеличила закупки российской пшеницы и кукурузы
Южная Корея в апреле текущего года увеличила импорт российской кукурузы почти вдвое, а пшеницы - примерно в полтора раза, выяснило РИА Новости, изучив... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T13:17+0300
2026-05-15T13:17+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
южная корея
сша
украина
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83914/91/839149156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bcc8ed5bbdd4e6246603b12bb70494c.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле текущего года увеличила импорт российской кукурузы почти вдвое, а пшеницы - примерно в полтора раза, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. Так, поставки кукурузы выросли до 10,3 миллиона долларов с 5,3 миллиона годом ранее, а пшеницы - увеличились до 6,4 миллиона долларов с 4,4 миллиона в апреле прошлого года. В середины весны Россия входила в тройку крупнейших экспортеров кукурузы в страну, более значимыми поставки были лишь из США (на 211,4 миллиона долларов) и с Украины (на 13,3 миллиона). А по пшенице страна была четвертым крупнейшим поставщиком на рынок Южной Кореи, уступая США (42 миллиона долларов), Австралии (37 миллионов) и Уругваю (32,5 миллиона долларов). В свою очередь по итогам первого квартала текущего года страна стала третьим по величине направлением экспорта кукурузы из России - с поставками на 25 миллионов долларов. Об этом ранее в пятницу сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
https://1prime.ru/20260511/rossiya--869838105.html
https://1prime.ru/20260511/rossiya--869840326.html
южная корея
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83914/91/839149156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7077225bc9df273d7db4fa17cb9eab45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, южная корея, сша, украина, агроэкспорт
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, УКРАИНА, Агроэкспорт
13:17 15.05.2026
 
Южная Корея заметно увеличила закупки российской пшеницы и кукурузы

Южная Корея увеличила импорт российской кукурузы почти вдвое, а пшеницы - в полтора раза

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКукуруза
Кукуруза - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Кукуруза. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле текущего года увеличила импорт российской кукурузы почти вдвое, а пшеницы - примерно в полтора раза, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны.
Так, поставки кукурузы выросли до 10,3 миллиона долларов с 5,3 миллиона годом ранее, а пшеницы - увеличились до 6,4 миллиона долларов с 4,4 миллиона в апреле прошлого года.
Урожай лимонов - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Россия удвоила закупки бразильских лимонов
11 мая, 12:01
В середины весны Россия входила в тройку крупнейших экспортеров кукурузы в страну, более значимыми поставки были лишь из США (на 211,4 миллиона долларов) и с Украины (на 13,3 миллиона).
А по пшенице страна была четвертым крупнейшим поставщиком на рынок Южной Кореи, уступая США (42 миллиона долларов), Австралии (37 миллионов) и Уругваю (32,5 миллиона долларов).
В свою очередь по итогам первого квартала текущего года страна стала третьим по величине направлением экспорта кукурузы из России - с поставками на 25 миллионов долларов. Об этом ранее в пятницу сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
Сырокопченая колбаса - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Россия почти втрое сократила закупки колбас из Турции
11 мая, 15:12
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСШАУКРАИНААгроэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала