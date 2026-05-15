Лавров: Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Китай - 15.05.2026, ПРАЙМ
Лавров: Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Китай
Лавров: Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Китай
Лавров: РФ добросовестно выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Китай

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - ПРАЙМ. Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоносителей в Китай, у Москвы и Пекина есть разветвленные договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас с Китайской Народной Республикой есть разветвленные договоренности, закрепленные контрактами, межправительственными договорами, соглашениями, практически во всех сферах межгосударственного общения, в том числе и в торгово-экономической, инвестиционной сферах, включая и, конечно же, поставки энергоносителей. И на основе этих соглашений мы добросовестно выполняем все свои обязательства", - сказал Лавров по итогам своего визита в Индию и участия в СМИД БРИКС.
