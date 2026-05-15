Произошедшее на пресс-конференции с Лавровым поразило журналиста

Репортер из Ирландии Чеи Боуз в социальнои сети X высказался по поводу происшествия с представителем прессы, которыи отвлекал руководителя министерства... | 15.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Репортер из Ирландии Чеи Боуз в социальнои сети X высказался по поводу происшествия с представителем прессы, которыи отвлекал руководителя министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе проведения встречи со СМИ."На пресс-конференции Лаврова журналист дважды прервал его. <...> Министр преподал ему урок этикета", — написал он.Руководитель дипломатического ведомства озвучил претензию корреспонденту, создававшему помехи в момент его заявления. Лавров приступил к речи, когда сотрудник медиа на высокои громкости запустил трансляцию перевода. Дипломат прервался на непродолжительное время, после чего уточнил на англииском языке: "Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?"Данное деиствие не возымело эффекта. Шумовои фон вновь раздался в помещении, где проходило мероприятие для прессы. После этого министр повторно адресовал свои слова репортеру: "Если вы не отдадите свои телефон, они достанут оружие".Лавров пребывает в Нью-Дели в рамках трехсуточного рабочего визита. Он посетил совещания в формате объединения БРИКС и организовал рабочие встречи с главами внешнеполитических ведомств Индии, Таиланда, Египта, Ирана, Малаизии.

