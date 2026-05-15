https://1prime.ru/20260515/lvmh-869966888.html
LVMH продает Marc Jacobs после тридцати лет владения брендом
LVMH продает Marc Jacobs после тридцати лет владения брендом - 15.05.2026, ПРАЙМ
LVMH продает Marc Jacobs после тридцати лет владения брендом
Французский производитель предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) заключила соглашение по продаже Marc Jacobs после почти тридцати лет... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T18:47+0300
2026-05-15T18:47+0300
2026-05-15T18:47+0300
бизнес
париж
lvmh
louis vuitton
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Французский производитель предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) заключила соглашение по продаже Marc Jacobs после почти тридцати лет владения брендом, следует из пресс-релиза LVMH. Французская компания приобрела контрольный пакет акций Marc Jacobs в 1997 году. Бренд был создан в 1984 году дизайнером Марком Джейкобсом и американским бизнесменом Робертом Даффи. "LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton… и WHP Global, ведущая компания в сфере управления брендами, объявили сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении бренда Marc Jacobs brand у LVMH", - говорится в сообщении. Отмечается, что Marc Jacobs станет "краеугольным камнем" сегмента премиум-моды WHP Global и пополнит ряд таких брендов как Vera Wang, rag & bone и G-STAR. С присоединением бренда объем мировых розничных продаж компании превысит 9,5 миллиарда долларов. Кроме того, указывает LVMH, совладельцем Marc Jacobs также станет компания G-III Apparel Group, она приобретет определенные части глобального бизнеса бренда, связанные с прямыми продажами потребителям и оптовыми продажами, а также будет управлять ими. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года. В начале мая газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что LVMH рассматривает продажу ряда своих американских активов, в том числе Marc Jacobs, а также долю в бренде певицы Рианны Fenty Beauty. LVMH - производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.
https://1prime.ru/20260514/chipy-869916756.html
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, париж, lvmh, louis vuitton
Бизнес, Париж, LVMH, Louis Vuitton
LVMH продает Marc Jacobs после тридцати лет владения брендом
LVMH продает Marc Jacobs после 30-летней эпохи владения брендом
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Французский производитель предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) заключила соглашение по продаже Marc Jacobs после почти тридцати лет владения брендом, следует из пресс-релиза LVMH.
Французская компания приобрела контрольный пакет акций Marc Jacobs в 1997 году. Бренд был создан в 1984 году дизайнером Марком Джейкобсом и американским бизнесменом Робертом Даффи.
"LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton… и WHP Global, ведущая компания в сфере управления брендами, объявили сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении бренда Marc Jacobs brand у LVMH
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Marc Jacobs станет "краеугольным камнем" сегмента премиум-моды WHP Global и пополнит ряд таких брендов как Vera Wang, rag & bone и G-STAR. С присоединением бренда объем мировых розничных продаж компании превысит 9,5 миллиарда долларов.
Кроме того, указывает LVMH, совладельцем Marc Jacobs также станет компания G-III Apparel Group, она приобретет определенные части глобального бизнеса бренда, связанные с прямыми продажами потребителям и оптовыми продажами, а также будет управлять ими.
Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.
В начале мая газета Financial Times
со ссылкой на источники сообщала, что LVMH рассматривает продажу ряда своих американских активов, в том числе Marc Jacobs, а также долю в бренде певицы Рианны Fenty Beauty.
LVMH - производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton
, Givenchy
, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже
.
Власти США одобрили продажу чипов H200 в Китай, пишет Reuters