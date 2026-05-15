LVMH продает Marc Jacobs после тридцати лет владения брендом

2026-05-15T18:47+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Французский производитель предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) заключила соглашение по продаже Marc Jacobs после почти тридцати лет владения брендом, следует из пресс-релиза LVMH. Французская компания приобрела контрольный пакет акций Marc Jacobs в 1997 году. Бренд был создан в 1984 году дизайнером Марком Джейкобсом и американским бизнесменом Робертом Даффи. "LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton… и WHP Global, ведущая компания в сфере управления брендами, объявили сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении бренда Marc Jacobs brand у LVMH", - говорится в сообщении. Отмечается, что Marc Jacobs станет "краеугольным камнем" сегмента премиум-моды WHP Global и пополнит ряд таких брендов как Vera Wang, rag & bone и G-STAR. С присоединением бренда объем мировых розничных продаж компании превысит 9,5 миллиарда долларов. Кроме того, указывает LVMH, совладельцем Marc Jacobs также станет компания G-III Apparel Group, она приобретет определенные части глобального бизнеса бренда, связанные с прямыми продажами потребителям и оптовыми продажами, а также будет управлять ими. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года. В начале мая газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что LVMH рассматривает продажу ряда своих американских активов, в том числе Marc Jacobs, а также долю в бренде певицы Рианны Fenty Beauty. LVMH - производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.

