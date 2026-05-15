Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды
2026-05-15T12:17+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания. "Решения совета директоров (наблюдательного совета): Утвердить рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "Магнит" по распределению прибыли и убытков ПАО "Магнит" по результатам 2025 отчетного года. В соответствии с рекомендациями предлагается: Чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2025 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2025 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении компании.Кроме того, компания назначила дату проведения годового общего собрания акционеров - 19 июня.Ранее "Магнит" сообщил, что его чистый убыток по МСФО по итогам прошлого года, после покупки "Азбуки вкуса", составил 16,645 миллиарда рублей.
