https://1prime.ru/20260515/menedzhery-869944007.html

Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде

Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде - 15.05.2026, ПРАЙМ

Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде

Европейские менеджеры тайских продуктовых сетей зачастую препятствуют реализации российских продуктов в Таиланде, сообщил РИА Новости глава... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T02:36+0300

2026-05-15T02:36+0300

2026-05-15T02:50+0300

бизнес

россия

финансы

таиланд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869944007.jpg?1778802655

БАНГКОК, 15 мая – ПРАЙМ. Европейские менеджеры тайских продуктовых сетей зачастую препятствуют реализации российских продуктов в Таиланде, сообщил РИА Новости глава Таиландско-Российской торговой палаты Виталий Киселев. "К сожалению, во многих компаниях менеджеры по закупке сидят европейские. И они, скажем так, создают некоторые проблемы, хотя тайское руководство, с которым мы встречаемся как торговая палата, проявляет интерес к нашим продуктам и говорит нам "да", - сказал он. Однако когда дело доходит до отбора конкретных товаров, вдруг начинаются отказы, добавил Киселев. "Нам вдруг говорят: "нет, ну вот это не пойдет, и это тоже не пойдет". И, в основном, это по большей части европейские менеджеры, кто так делает", - сказал собеседник агентства. Тем не менее, само наличие российских товаров на полках ведущих сетей супермаркетов Таиланда говорит о том, что такие препятствия успешно преодолеваются, заключил он.

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, таиланд