Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде - 15.05.2026, ПРАЙМ
Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде
Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде

РИА Новости: менеджеры тайских сетей препятствуют продаже российских продуктов

БАНГКОК, 15 мая – ПРАЙМ. Европейские менеджеры тайских продуктовых сетей зачастую препятствуют реализации российских продуктов в Таиланде, сообщил РИА Новости глава Таиландско-Российской торговой палаты Виталий Киселев.
"К сожалению, во многих компаниях менеджеры по закупке сидят европейские. И они, скажем так, создают некоторые проблемы, хотя тайское руководство, с которым мы встречаемся как торговая палата, проявляет интерес к нашим продуктам и говорит нам "да", - сказал он.
Однако когда дело доходит до отбора конкретных товаров, вдруг начинаются отказы, добавил Киселев.
"Нам вдруг говорят: "нет, ну вот это не пойдет, и это тоже не пойдет". И, в основном, это по большей части европейские менеджеры, кто так делает", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, само наличие российских товаров на полках ведущих сетей супермаркетов Таиланда говорит о том, что такие препятствия успешно преодолеваются, заключил он.
 
