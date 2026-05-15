В МЭР рассказали о сроках снятия ограничений для туров на Ближний Восток - 15.05.2026, ПРАЙМ
В МЭР рассказали о сроках снятия ограничений для туров на Ближний Восток
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решение о снятии ограничений на продажи туров в страны Ближнего Востока может быть принято в ближайшее время, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время", - ответил Кондратьев на вопрос, когда могут быть сняты рекомендации не продавать туры в страны Ближнего Востока.
По его словам, решение будет приниматься исходя из ситуации в регионе.
МИД РФ в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
