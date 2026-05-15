https://1prime.ru/20260515/mer-869951842.html

В МЭР рассказали о сроках снятия ограничений для туров на Ближний Восток

В МЭР рассказали о сроках снятия ограничений для туров на Ближний Восток - 15.05.2026, ПРАЙМ

В МЭР рассказали о сроках снятия ограничений для туров на Ближний Восток

Решение о снятии ограничений на продажи туров в страны Ближнего Востока может быть принято в ближайшее время, заявил РИА Новости директор департамента... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T10:27+0300

2026-05-15T10:27+0300

2026-05-15T10:27+0300

бизнес

россия

ближний восток

рф

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866241660_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_7e4e27e94f9609db671850e8bcc73374.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решение о снятии ограничений на продажи туров в страны Ближнего Востока может быть принято в ближайшее время, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время", - ответил Кондратьев на вопрос, когда могут быть сняты рекомендации не продавать туры в страны Ближнего Востока. По его словам, решение будет приниматься исходя из ситуации в регионе. МИД РФ в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.

https://1prime.ru/20260514/ator-869914307.html

https://1prime.ru/20260506/smi-869724333.html

ближний восток

рф

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ближний восток, рф, оаэ