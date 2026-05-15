Исследование показало, какие специалисты наиболее востребованы в метро - 15.05.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, какие специалисты наиболее востребованы в метро
Монтеры пути, слесари и уборщики в первые четыре месяца 2026 года стали лидерами по росту числа вакансий среди специалистов, задействованных для работы... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T09:08+0300
бизнес
авито работа
09:08 15.05.2026
 
Исследование показало, какие специалисты наиболее востребованы в метро

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Монтеры пути, слесари и уборщики в первые четыре месяца 2026 года стали лидерами по росту числа вакансий среди специалистов, задействованных для работы метрополитена, следует из совместного исследования "Авито Работы" и Московского метрополитена (есть в распоряжении РИА Новости).
"За январь-апрель... наибольший прирост числа новых вакансий пришелся на профессию монтера пути - за год спрос на них вырос в 2,3 раза (+132%)", - говорится в исследовании.
Монтеры пути занимаются осмотром, ремонтом и заменой элементов железнодорожного полотна метро - рельсов, стрелочных переводов и крепежных конструкций, обеспечивая безопасное движение поездов. Заработная плата для новых сотрудников Московского метрополитена на этой позиции составляет от 70 тысяч рублей, отмечается в материалах.
Существенно вырос спрос на слесарей - почти в 2,2 раза (+119%) в годовом выражении. В метрополитене они занимаются обслуживанием и ремонтом подвижного состава, инженерных систем станций, эскалаторов и различных технических узлов, от которых зависит бесперебойная работа всей инфраструктуры. Зарплата для новых сотрудников на этой позиции составляет от 75 тысяч рублей.
Кроме того, чаще стали требоваться уборщики - число вакансий для них увеличилось на 74% в годовом выражении, отмечается в исследовании. Эти сотрудники отвечают за поддержание чистоты на станциях, в вестибюлях, переходах и служебных помещениях, вагонах метро. Зарплата для новых сотрудников составляет от 65 тысяч рублей.
Со стороны соискателей также отмечается рост интереса к работе в метрополитене. Количество откликов за последний год увеличилось по ряду технических и производственных позиций. Например, на вакансии изолировщиков - более чем вдвое, токарей - на 72%, а машинистов - на 52%.
"Метрополитен - это сложная инженерная система, работа которой требует постоянного контроля состояния путевого хозяйства, оборудования станций, инженерных коммуникаций и подвижного состава. Именно поэтому работодатели активнее нанимают монтеров пути, слесарей, электриков и других технических специалистов, от которых зависит бесперебойная и безопасная работа метро", - приводятся в сообщении слова директора бизнес-направления "Авито Работы" Андрея Кучеренкова.
Он отметил, что дополнительно работодатели стараются повышать привлекательность таких вакансий за счет пересмотра условий оплаты труда. Так, средние зарплатные предложения по всей России для разнорабочих в сфере обслуживания систем метро выросли почти на треть в годовом выражении, для электриков - на четверть, а для уборщиков - на 18%.
При этом многие вакансии предполагают расширенный социальный пакет, льготы и посменный график, что также повышает интерес соискателей к отрасли, добавил Кучеренков.
