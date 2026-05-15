https://1prime.ru/20260515/metro-869950418.html

Исследование показало, какие специалисты наиболее востребованы в метро

Исследование показало, какие специалисты наиболее востребованы в метро - 15.05.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, какие специалисты наиболее востребованы в метро

Монтеры пути, слесари и уборщики в первые четыре месяца 2026 года стали лидерами по росту числа вакансий среди специалистов, задействованных для работы... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T09:08+0300

2026-05-15T09:08+0300

2026-05-15T09:08+0300

бизнес

авито работа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049755_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_615c0c15a03ffbcba32a824c647e8a99.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Монтеры пути, слесари и уборщики в первые четыре месяца 2026 года стали лидерами по росту числа вакансий среди специалистов, задействованных для работы метрополитена, следует из совместного исследования "Авито Работы" и Московского метрополитена (есть в распоряжении РИА Новости). "За январь-апрель... наибольший прирост числа новых вакансий пришелся на профессию монтера пути - за год спрос на них вырос в 2,3 раза (+132%)", - говорится в исследовании. Монтеры пути занимаются осмотром, ремонтом и заменой элементов железнодорожного полотна метро - рельсов, стрелочных переводов и крепежных конструкций, обеспечивая безопасное движение поездов. Заработная плата для новых сотрудников Московского метрополитена на этой позиции составляет от 70 тысяч рублей, отмечается в материалах. Существенно вырос спрос на слесарей - почти в 2,2 раза (+119%) в годовом выражении. В метрополитене они занимаются обслуживанием и ремонтом подвижного состава, инженерных систем станций, эскалаторов и различных технических узлов, от которых зависит бесперебойная работа всей инфраструктуры. Зарплата для новых сотрудников на этой позиции составляет от 75 тысяч рублей. Кроме того, чаще стали требоваться уборщики - число вакансий для них увеличилось на 74% в годовом выражении, отмечается в исследовании. Эти сотрудники отвечают за поддержание чистоты на станциях, в вестибюлях, переходах и служебных помещениях, вагонах метро. Зарплата для новых сотрудников составляет от 65 тысяч рублей. Со стороны соискателей также отмечается рост интереса к работе в метрополитене. Количество откликов за последний год увеличилось по ряду технических и производственных позиций. Например, на вакансии изолировщиков - более чем вдвое, токарей - на 72%, а машинистов - на 52%. "Метрополитен - это сложная инженерная система, работа которой требует постоянного контроля состояния путевого хозяйства, оборудования станций, инженерных коммуникаций и подвижного состава. Именно поэтому работодатели активнее нанимают монтеров пути, слесарей, электриков и других технических специалистов, от которых зависит бесперебойная и безопасная работа метро", - приводятся в сообщении слова директора бизнес-направления "Авито Работы" Андрея Кучеренкова. Он отметил, что дополнительно работодатели стараются повышать привлекательность таких вакансий за счет пересмотра условий оплаты труда. Так, средние зарплатные предложения по всей России для разнорабочих в сфере обслуживания систем метро выросли почти на треть в годовом выражении, для электриков - на четверть, а для уборщиков - на 18%. При этом многие вакансии предполагают расширенный социальный пакет, льготы и посменный график, что также повышает интерес соискателей к отрасли, добавил Кучеренков.

https://1prime.ru/20260404/zarplata-868896069.html

https://1prime.ru/20260216/vakansii-867524745.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авито работа