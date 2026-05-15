В МИД рассказали о переселении украинцев в Россию после начала СВО
Сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала спецоперации, рассказал РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T01:45+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала спецоперации, рассказал РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.
"После начала СВО значительное количество граждан Украины уже переместилось на территорию Российской Федерации... Речь идет о сотнях тысяч человек", - сказал он.
Дипломат уточнил, что эти украинцы приехали в Россию не в рамках программы переселения соотечественников. В отношении граждан Украины, прибывающих на российскую территорию, действует особый механизм проверки, отметил он.
