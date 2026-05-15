Минприроды утвердило правила заготовки диких ягод, орехов и грибов
2026-05-15T18:24+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минприроды РФ утвердило правила заготовки диких ягод, орехов, грибов и березового сока в предпринимательских целях, следует из приказа ведомства, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений ... настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года", - говорится в документе. Как указано в приказе Минприроды, заготовка представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса. "К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии с Лесным кодексом, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы", - пояснили в ведомстве.
