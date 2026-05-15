В Минпромторге рассказали о товарообороте с исламскими странами
Чекушов: товарооборот России с исламскими странами по итогам 2025 года составил $170 млрд
© РИА Новости . АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
КАЗАНЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Товарооборот России с исламскими странами по итогам 2025 года составил 170 миллиардов долларов, что является очень большим показателем, заявил журналистам статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Вообще у нас по итогам прошлого года 170 миллиардов долларов товарооборот со странами исламского мира. Это очень большой показатель и этот показатель растет", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум", отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, у России налажены крепкие экономические связи практически со всеми исламскими странами. Кроме того, он отметил, что основной потенциал роста экспорта российской продукции "лежит в плоскости исламских стран".
Чекушов рассказал, что лидерами по импорту российской продукции в странах исламского мира являются страны бывшего СССР, а именно Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Помимо этого, активно развиваются поставки на Ближний Восток, в том числе в ОАЭ.
"Сейчас большой рост показывает и экспорт в Саудовскую Аравию. Мы большие надежды возлагаем на соглашение о свободной торговле с Индонезией, там огромный потенциал роста экспорта, и мы уверены, что экспорт будет дальше расти. Ну и, естественно, Турция, это лидер по импорту российских товаров среди стран исламского мира", - добавил он.
