Минсельхоз вновь сохранил нулевые пошлины на экспорт пшеницы
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 20 по 26 мая вновь останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
2026-05-15T16:23+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 20 по 26 мая вновь останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 230,7 доллара за тонну, на ячмень - 221,4 доллара, на кукурузу - 221,4 доллара за тонну. Пошлины на экспорт пшеницы остаются нулевыми с 22 апреля, на кукурузу и ячмень - с 15 апреля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
