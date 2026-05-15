Минтранс предложил новый подход к расчету сроков грузоперевозок на ж/д
2026-05-15T16:11+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минтранс России предложил новый подход к расчету сроков перевозок грузов на железной дороге, сообщило министерство. "Минтранс России разместил на общественное обсуждение проект приказа "О внесении изменений в Правила исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом от 7 августа 2015 г. № 245", - говорится в сообщении. "Документ предлагает новые формулы и подходы к расчету сроков доставки грузов, учитывающие развитие транспортной инфраструктуры и рост пассажирских перевозок. Нововведения позволят перевозчикам наиболее эффективно планировать транспортировку грузов с учетом интенсивности железнодорожного движения", - добавляется там. Действующие правила, поясняет министерство, отражают технологию перевозочного процесса, грузопотоки и инфраструктуру 1990-х годов. На сегодняшний день доля маршрутной организации вагонопотоков составляет более 50%, что является историческим максимумом. Кроме того, значительно выросла концентрация грузопотоков на лимитирующих направлениях. Пассажиропоток также увеличился, особенно в городских агломерациях. "Новые правила предусматривают обновление норматива суточного пробега вагонов с учетом разницы в скорости для одиночных вагонов, составов и контейнерных поездов. Также будет учитываться дальность перевозок, особенности пропускной способности и загруженности железнодорожной инфраструктуры", - пишет Минтранс.
