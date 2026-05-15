Мосбиржа проведет годовое собрание акционеров 22 июня - 15.05.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа проведет годовое собрание акционеров 22 июня
2026-05-15T17:44+0300
Мосбиржа проведет годовое собрание акционеров 22 июня

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о проведении 22 июня годового собрания акционеров, на котором будет в том числе рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2025 год, следует из сообщения торговой площадки.
"Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о проведении 22 июня 2026 года годового общего собрания акционеров (ГОСА). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 29 мая 2026 года. ГОСА пройдет в дистанционном формате, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней по вопросам повестки собрания для заочного голосования – 19 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
На годовом собрании планируется утверждение годового отчета, распределение прибыли по итогам 2025 года, включая выплату дивидендов, избрание нового состава наблюдательного совета, а также иные вопросы, говорится там же.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 9 июля 2026 года, отмечает биржа.
"В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров состоится 25 июня 2026 года также в дистанционном формате, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней по вопросам повестки собрания для заочного голосования – 22 июня 2026 года", - указано в сообщении.
Набсовет Московской биржи рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 44,5 миллиарда рублей, что составляет 75% чистой прибыли биржи по МСФО за 2025 год.
