https://1prime.ru/20260515/mosbirzha-869964265.html

Мосбиржа проведет годовое собрание акционеров 22 июня

Мосбиржа проведет годовое собрание акционеров 22 июня - 15.05.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа проведет годовое собрание акционеров 22 июня

Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о проведении 22 июня годового собрания акционеров, на котором будет в том числе рассмотрен вопрос о выплате | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T17:44+0300

2026-05-15T17:44+0300

2026-05-15T17:44+0300

рынок

мосбиржа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о проведении 22 июня годового собрания акционеров, на котором будет в том числе рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2025 год, следует из сообщения торговой площадки. "Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о проведении 22 июня 2026 года годового общего собрания акционеров (ГОСА). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 29 мая 2026 года. ГОСА пройдет в дистанционном формате, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней по вопросам повестки собрания для заочного голосования – 19 июня 2026 года", - говорится в сообщении. На годовом собрании планируется утверждение годового отчета, распределение прибыли по итогам 2025 года, включая выплату дивидендов, избрание нового состава наблюдательного совета, а также иные вопросы, говорится там же. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 9 июля 2026 года, отмечает биржа. "В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров состоится 25 июня 2026 года также в дистанционном формате, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней по вопросам повестки собрания для заочного голосования – 22 июня 2026 года", - указано в сообщении. Набсовет Московской биржи рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 44,5 миллиарда рублей, что составляет 75% чистой прибыли биржи по МСФО за 2025 год.

https://1prime.ru/20260515/gazprom-869963963.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, россия