Доля проектов НБР, финансируемых в нацвалютах, к 2031 году превысит 45%
Доля проектов Нового банка развития, финансируемых в нацвалютах, к 2031 году превысит 45% против нынешних 30%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T17:48+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Доля проектов Нового банка развития, финансируемых в нацвалютах, к 2031 году превысит 45% против нынешних 30%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Почти 30% проектов финансируются за счет национальных валют, а в нашей стратегии, в проект стратегии, к 2031 году доля таких проектов финансирования в национальных валютах составит более 45%. И доля как раз китайского юаня сегодня и в привлечении, и в инвестировании, она здесь ключевая", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
