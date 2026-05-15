Новак поручил уделить внимание безопасности объектов электроэнергетики - 15.05.2026, ПРАЙМ
Новак поручил уделить внимание безопасности объектов электроэнергетики
2026-05-15T23:17+0300
23:17 15.05.2026
 
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак провел заседание правительственной комиссии, посвященное вопросам развития электроэнергетики, и поручил уделить особое внимание безопасности и надежности объектов электроэнергетики, сообщается на сайте правительства РФ.
"Новак поручил профильным организациям уделить особое внимание вопросам безопасности и надежности работы объектов электроэнергетики. Он подчеркнул, что данный вопрос является первостепенным для обеспечения устойчивого энергоснабжения всей страны и находится на особом контроле правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обеспечение растущего спроса на электроэнергию и мощности на Дальнем Востоке к 2031 году планируется за счет комплекса мер, включая повышение надежности и продление срока эксплуатации действующего генерирующего оборудования на Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС Новой, ТЭЦ "Восточная" и Артемовской ТЭЦ, а также создание новых генерирующих мощностей в объеме 48 мегаватт, систем накопления электрической энергии в объеме до 250 мегаватт и линии электропередачи 500 киловатт Хабаровск - Комсомольская с реконструкцией подстанции 500 киловатт "Комсомольская".
"В числе значимых направлений работы отмечено строительство ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве. Реализация этих проектов имеет важное значение для дальнейшего развития энергетики столичного региона, повышения надежности теплоснабжения и обеспечения растущих потребностей мегаполиса", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что участники обсудили параметры создания систем накопления электроэнергии на юге России. Данное направление работы повысит устойчивость энергосистемы, обеспечит более эффективное управление нагрузками и создаст условия для дальнейшего развития электросетевой инфраструктуры.
Кроме того, были рассмотрены меры по введению запрета майнинговой деятельности на территории города Москвы, Московской области и в ряде районов Курской области в целях обеспечения и поддержания стабильности энергоснабжения всех категорий потребителей, особенно социально значимых, а также сбалансированного функционирования электросетевого комплекса.
