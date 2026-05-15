Опрос показал, сколько россиян каждый месяц откладывают до 10% дохода

Примерно половина россиян каждый месяц откладывает до 10% дохода, тогда как примерно треть сберегает от 10% до 30% ежемесячного дохода, говорится в исследовании

2026-05-15T04:46+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Примерно половина россиян каждый месяц откладывает до 10% дохода, тогда как примерно треть сберегает от 10% до 30% ежемесячного дохода, говорится в исследовании "Выберу.ру" для РИА Новости. "В среднем 41% опрошенных откладывают до 10% ежемесячного дохода, 27% респондентов откладывают от 10% до 30%, 13% - откладывают более 30%, а 19% не имеют фиксированной стратегии накоплений и откладывают средства ситуативно", - сообщается там. В ходе исследования аналитики опросили три тысячи россиян с целью выяснить, как часто они формируют накопления и что им мешает делать это на регулярной основе. Так, основным барьером для регулярных накоплений стал нестабильный доход - его выбрали 38%, 34% назвали причиной высокий уровень текущих расходов, отсутствие финансовой дисциплины стало фактором для 18%, а недоверие к финансовым инструментам - для 10%. Причины недоверия распределились следующим образом: около трети участников опроса (34%) опасаются изменения условий после открытия банковского продукта, 26% обращают внимание на снижение доходности после окончания промо-ставок. Еще 22% считают условия начисления процентов и итоговую доходность недостаточно прозрачными, а 18% опасаются, что доступ к деньгам, размещенным в банках, может быть менее оперативным в нужный момент.

