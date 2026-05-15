Названы самые популярные внутренние направления для отдыха россиян летом
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "В десятку самых популярных внутренних направлений этого лета вошли: Санкт-Петербург (доля отельных заказов составила 17,8%), Москва (12,6%), Адлер (5,6%), Сочи (3,4%), Калининград (3,1%), Казань (2,9%), Эстосадок (2,4%), Нижний Новгород (2,1%), Владивосток (1,5%) и Зеленоградск (1,3%)", - выяснили в OneTwoTrip, проанализировав отельные бронирования и определив, где и в каких условиях предпочитают отдыхать россияне летом 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По их данным, путешественники бронируют жилье внутри страны в среднем на 3,9 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем 10,3 тысячи рублей за сутки. При этом в пятерку самых востребованных категорий жилья летом 2026 года по доле бронирований вошли отели - 66,9%, далее идут апартаменты - 8,3%, гостевые дома - 6,4%, апарт-отели и мини-гостиницы - 4,1% и 3,3% соответственно. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом значительно вырос интерес к оздоровительному и нестандартному отдыху. Так, спрос на курортные отели увеличился на 41,7%, а на капсульные отели и санатории - на 50%. При этом популярность гостевых домов подросла на 14,3%, а хостелов - на 5%.
По их данным, путешественники бронируют жилье внутри страны в среднем на 3,9 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем 10,3 тысячи рублей за сутки.
При этом в пятерку самых востребованных категорий жилья летом 2026 года по доле бронирований вошли отели - 66,9%, далее идут апартаменты - 8,3%, гостевые дома - 6,4%, апарт-отели и мини-гостиницы - 4,1% и 3,3% соответственно.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом значительно вырос интерес к оздоровительному и нестандартному отдыху. Так, спрос на курортные отели увеличился на 41,7%, а на капсульные отели и санатории - на 50%. При этом популярность гостевых домов подросла на 14,3%, а хостелов - на 5%.
