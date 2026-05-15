Патрушев обсудил развитие морского торгового порта в Нарьян-Маре
Патрушев обсудил развитие морского торгового порта в Нарьян-Маре
Патрушев обсудил развитие морского торгового порта в Нарьян-Маре

Патрушев обсудил развитие морского торгового порта в Нарьян-Маре в ходе рабочей поездки

НАРЬЯН-МАР, 15 мая – ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Ненецкий автономный округ посетил Нарьян-Марский морской торговый порт, где обсудил с его руководством вопросы развития гавани.
В настоящее время разработана проектная документация по реконструкции порта. В результате модернизации его грузооборот может составить 350 тысяч тонн в год, в том числе 175 тысяч тонн навалочных грузов, 140 тысяч тонн генеральных грузов, 35 тысяч тонн контейнерных грузов.
Патрушев также почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны моряков, возложив цветы к памятнику Нарьян-Марским портовикам.
В завершение рабочей поездки Патрушев провел заседание Совета по развитию и обеспечению морской деятельности при Морской коллегии РФ, в ходе которого обсуждались дополнительные меры по развитию шельфовых и морских месторождений полезных ископаемых.
