Патрушев обсудил развитие морского торгового порта в Нарьян-Маре

2026-05-15T12:39+0300

НАРЬЯН-МАР, 15 мая – ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Ненецкий автономный округ посетил Нарьян-Марский морской торговый порт, где обсудил с его руководством вопросы развития гавани. В настоящее время разработана проектная документация по реконструкции порта. В результате модернизации его грузооборот может составить 350 тысяч тонн в год, в том числе 175 тысяч тонн навалочных грузов, 140 тысяч тонн генеральных грузов, 35 тысяч тонн контейнерных грузов. Патрушев также почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны моряков, возложив цветы к памятнику Нарьян-Марским портовикам. В завершение рабочей поездки Патрушев провел заседание Совета по развитию и обеспечению морской деятельности при Морской коллегии РФ, в ходе которого обсуждались дополнительные меры по развитию шельфовых и морских месторождений полезных ископаемых.

