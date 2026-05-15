Патрушев заявил о необходимости господдержки освоения морских месторождений
2026-05-15T13:25+0300
НАРЬЯН-МАР, 15 мая - ПРАЙМ. Рост затрат на проекты по освоению морских и шельфовых месторождений может сделать их неокупаемыми, а потому важно обеспечить их гибкую господдержку, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совете по развитию и обеспечению морской деятельности при коллегии. "Проекты по освоению морских и шельфовых месторождений являются капиталоемкими. Рост затрат может сделать их неокупаемыми. В связи с этим важно обеспечить стабильность налоговой системы и гибкую государственную поддержку освоения месторождений", - подчеркнул Патрушев. Он отметил, что арктические шельфовые проекты являются источником грузовой базы для перевозок по Трансарктическому транспортному коридору. "В рамках реализации комплексного проекта "Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора" будет осуществляться формирование необходимого уровня логистики и инфраструктуры, обеспечивающих транспортировку добытых ресурсов", - уточнил помощник президента. В состав комплексного проекта войдут инвестиционные проекты по строительству нефтеналивных судов и газовозов, а также мероприятия по развитию береговых баз снабжения и ремонтных доков, добавил он. "Помимо этого будут реализованы проекты, обеспечивающие экологическую безопасность, в первую очередь - повышение готовности аварийно-спасательных сил и средств к ликвидации разливов нефти в ледовых условиях", - резюмировал глава Морколлегии.
