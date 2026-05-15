Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/peregovory-869972727.html
"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией
"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией
Западным странам в любом случае придется принять российские условия для завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T23:39+0300
2026-05-15T23:39+0300
украина
европа
владимир путин
евросовет
всу
ес
москва
герхард шредер
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696269_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_dc4cab1f7a129455ba6cd64dcd58e8ba.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Западным странам в любом случае придется принять российские условия для завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала."Все это может закончиться катастрофой. Последний реальный шанс избежать бедствия — в руках европейцев и американцев. Поэтому нельзя подниматься дальше по лестнице эскалации. Мы должны принять необходимость договариваться с Россией о том, как завершить конфликт на Украине. И если это произойдет, Россия победит", — отметил он.Эксперт добавил, что многие западные политики рассчитывали ослабить Москву санкциями и действиями ВСУ на поле боя. Однако, по его мнению, такая стратегия изначально была обречена на провал и представляла огромную опасность, поскольку Россия обладает ядерным оружием, а статус великой державы для нее имеет жизненно важное значение.Глава Евросовета Антониу Кошта в мае заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".В минувшую субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, отметил, что лично для него предпочтительной фигурой был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом президент подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать политика, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин также напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869972582.html
https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869972314.html
украина
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696269_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_25b1a459e9fac634ae0aa511a32aa1e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, владимир путин, евросовет, всу, ес, москва, герхард шредер, россия
УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, Евросовет, ВСУ, ЕС, МОСКВА, Герхард Шредер, РОССИЯ
23:39 15.05.2026
 
"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией

Миршаймер: Западу придется согласиться на условия России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Западным странам в любом случае придется принять российские условия для завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Все это может закончиться катастрофой. Последний реальный шанс избежать бедствия — в руках европейцев и американцев. Поэтому нельзя подниматься дальше по лестнице эскалации. Мы должны принять необходимость договариваться с Россией о том, как завершить конфликт на Украине. И если это произойдет, Россия победит", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
"Слабеет быстро". На Украине раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
Вчера, 23:37
Эксперт добавил, что многие западные политики рассчитывали ослабить Москву санкциями и действиями ВСУ на поле боя. Однако, по его мнению, такая стратегия изначально была обречена на провал и представляла огромную опасность, поскольку Россия обладает ядерным оружием, а статус великой державы для нее имеет жизненно важное значение.
Глава Евросовета Антониу Кошта в мае заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
В минувшую субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, отметил, что лично для него предпочтительной фигурой был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом президент подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать политика, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин также напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
"Все к этому идет". В Киеве встревожились из-за бегства Зеленского
Вчера, 23:35
 
УКРАИНАЕВРОПАВладимир ПутинЕвросоветВСУЕСМОСКВАГерхард ШредерРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала