"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией
Западным странам в любом случае придется принять российские условия для завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T23:39+0300
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Западным странам в любом случае придется принять российские условия для завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала."Все это может закончиться катастрофой. Последний реальный шанс избежать бедствия — в руках европейцев и американцев. Поэтому нельзя подниматься дальше по лестнице эскалации. Мы должны принять необходимость договариваться с Россией о том, как завершить конфликт на Украине. И если это произойдет, Россия победит", — отметил он.Эксперт добавил, что многие западные политики рассчитывали ослабить Москву санкциями и действиями ВСУ на поле боя. Однако, по его мнению, такая стратегия изначально была обречена на провал и представляла огромную опасность, поскольку Россия обладает ядерным оружием, а статус великой державы для нее имеет жизненно важное значение.Глава Евросовета Антониу Кошта в мае заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".В минувшую субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, отметил, что лично для него предпочтительной фигурой был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом президент подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать политика, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин также напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Миршаймер: Западу придется согласиться на условия России