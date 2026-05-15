https://1prime.ru/20260515/peregovory-869972727.html

"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией

"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией - 15.05.2026, ПРАЙМ

"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией

Западным странам в любом случае придется принять российские условия для завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T23:39+0300

2026-05-15T23:39+0300

2026-05-15T23:39+0300

украина

европа

владимир путин

евросовет

всу

ес

москва

герхард шредер

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696269_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_dc4cab1f7a129455ba6cd64dcd58e8ba.jpg

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Западным странам в любом случае придется принять российские условия для завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала."Все это может закончиться катастрофой. Последний реальный шанс избежать бедствия — в руках европейцев и американцев. Поэтому нельзя подниматься дальше по лестнице эскалации. Мы должны принять необходимость договариваться с Россией о том, как завершить конфликт на Украине. И если это произойдет, Россия победит", — отметил он.Эксперт добавил, что многие западные политики рассчитывали ослабить Москву санкциями и действиями ВСУ на поле боя. Однако, по его мнению, такая стратегия изначально была обречена на провал и представляла огромную опасность, поскольку Россия обладает ядерным оружием, а статус великой державы для нее имеет жизненно важное значение.Глава Евросовета Антониу Кошта в мае заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".В минувшую субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, отметил, что лично для него предпочтительной фигурой был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом президент подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать политика, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин также напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869972582.html

https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869972314.html

украина

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, владимир путин, евросовет, всу, ес, москва, герхард шредер, россия