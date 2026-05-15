Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли неожиданный план Трампа против Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/plan-869972872.html
На Западе раскрыли неожиданный план Трампа против Зеленского
На Западе раскрыли неожиданный план Трампа против Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли неожиданный план Трампа против Зеленского
Соединенные Штаты используют расследования НАБУ для ослабления позиций Владимира Зеленского, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T23:40+0300
2026-05-15T23:40+0300
сша
киевская область
владимир зеленский
набу
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552782_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_c538736c5b247134b00739c8162ed271.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты используют расследования НАБУ для ослабления позиций Владимира Зеленского, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.Так он прокомментировал коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака."Украинское антикоррупционное ведомство, известное как НАБУ, было создано и финансируется США. Оно действует по указанию правительства США. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят ослабить Зеленского", — написал он в социальной сети X.Накануне бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака арестовали в рамках расследования НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.По делу проходят еще шесть человек. Их имена официально не называются, однако, по данным "Страна.ua", среди фигурантов находится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Как утверждается, речь идет о Тимуре Миндиче — соратнике и близком друге Владимира Зеленского.Экс-главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.
https://1prime.ru/20260515/peregovory-869972727.html
https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869972582.html
сша
киевская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552782_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_a1d51dd8ec8048e1f7bfb9f9fc13144b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, киевская область, владимир зеленский, набу, дональд трамп, марко рубио
США, Киевская область, Владимир Зеленский, НАБУ, Дональд Трамп, Марко Рубио
23:40 15.05.2026
 
На Западе раскрыли неожиданный план Трампа против Зеленского

Бекки: США хотят ослабить Зеленского через расследования НАБУ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты используют расследования НАБУ для ослабления позиций Владимира Зеленского, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.
Так он прокомментировал коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
"Последний шанс". На Западе заговорили о переговорах с Россией
Вчера, 23:39
"Украинское антикоррупционное ведомство, известное как НАБУ, было создано и финансируется США. Оно действует по указанию правительства США. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят ослабить Зеленского", — написал он в социальной сети X.
Накануне бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака арестовали в рамках расследования НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
По делу проходят еще шесть человек. Их имена официально не называются, однако, по данным "Страна.ua", среди фигурантов находится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Как утверждается, речь идет о Тимуре Миндиче — соратнике и близком друге Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
"Слабеет быстро". На Украине раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
Вчера, 23:37
 
СШАКиевская областьВладимир ЗеленскийНАБУДональд ТрампМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала