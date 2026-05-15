На Западе раскрыли неожиданный план Трампа против Зеленского
Соединенные Штаты используют расследования НАБУ для ослабления позиций Владимира Зеленского, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T23:40+0300
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты используют расследования НАБУ для ослабления позиций Владимира Зеленского, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.Так он прокомментировал коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака."Украинское антикоррупционное ведомство, известное как НАБУ, было создано и финансируется США. Оно действует по указанию правительства США. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят ослабить Зеленского", — написал он в социальной сети X.Накануне бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака арестовали в рамках расследования НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.По делу проходят еще шесть человек. Их имена официально не называются, однако, по данным "Страна.ua", среди фигурантов находится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Как утверждается, речь идет о Тимуре Миндиче — соратнике и близком друге Владимира Зеленского.Экс-главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.
