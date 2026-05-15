Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два поезда из Калининграда 18 мая задержатся с отправлением - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/poezd-869969769.html
Два поезда из Калининграда 18 мая задержатся с отправлением
Два поезда из Калининграда 18 мая задержатся с отправлением - 15.05.2026, ПРАЙМ
Два поезда из Калининграда 18 мая задержатся с отправлением
Два поезда из Калининграда в Москву и Адлер на несколько часов задержатся с отправлением в понедельник, 18 мая, из-за ремонта путей в Литве, сообщает... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T21:59+0300
2026-05-15T21:59+0300
бизнес
россия
калининград
москва
адлер
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869776929_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3e249a02c59ac99c9406f3a1210b15fe.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 мая – ПРАЙМ. Два поезда из Калининграда в Москву и Адлер на несколько часов задержатся с отправлением в понедельник, 18 мая, из-за ремонта путей в Литве, сообщает пресс-служба КЖД (Калининградской железной дороги). "18 мая 2026 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ на Литовской железной дороге изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования в сообщении Калининград - Москва и Калининград - Адлер", - говорится в сообщении. Уточняется, что поезд № 148 Калининград - Москва отправится с Южного вокзала на 3 часа 24 минуты позже - в 23.59 по местному времени (0.59 мск) и будет следовать по измененному расписанию. Поезд № 360 Калининград - Адлер отправится с Южного вокзала позже на 4 часа 57 минут в 22.49 по местному времени (23.49 мск), и также проследует по измененному расписанию. Пассажирам, отправляющимся с Южного вокзала и других станций Калининградской железной дороги, рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок.
https://1prime.ru/20260513/dvizhenie-869889740.html
калининград
москва
адлер
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869776929_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_685fc710d353426d2131e1cd4749ee57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, калининград, москва, адлер
Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, АДЛЕР
21:59 15.05.2026
 
Два поезда из Калининграда 18 мая задержатся с отправлением

Два поезда из Калининграда 18 мая задержатся с отправлением из-за ремонта путей в Литве

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчасток железнодорожного пути
Участок железнодорожного пути - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Участок железнодорожного пути. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 15 мая – ПРАЙМ. Два поезда из Калининграда в Москву и Адлер на несколько часов задержатся с отправлением в понедельник, 18 мая, из-за ремонта путей в Литве, сообщает пресс-служба КЖД (Калининградской железной дороги).
"18 мая 2026 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ на Литовской железной дороге изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования в сообщении Калининград - Москва и Калининград - Адлер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поезд № 148 Калининград - Москва отправится с Южного вокзала на 3 часа 24 минуты позже - в 23.59 по местному времени (0.59 мск) и будет следовать по измененному расписанию. Поезд № 360 Калининград - Адлер отправится с Южного вокзала позже на 4 часа 57 минут в 22.49 по местному времени (23.49 мск), и также проследует по измененному расписанию. Пассажирам, отправляющимся с Южного вокзала и других станций Калининградской железной дороги, рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок.
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
В Белгородской области приостановили движение на участке, где сошел поезд
13 мая, 12:29
 
БизнесРОССИЯКАЛИНИНГРАДМОСКВААДЛЕР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала