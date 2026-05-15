Два поезда из Калининграда 18 мая задержатся с отправлением

Два поезда из Калининграда в Москву и Адлер на несколько часов задержатся с отправлением в понедельник, 18 мая, из-за ремонта путей в Литве, сообщает... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T21:59+0300

КАЛИНИНГРАД, 15 мая – ПРАЙМ. Два поезда из Калининграда в Москву и Адлер на несколько часов задержатся с отправлением в понедельник, 18 мая, из-за ремонта путей в Литве, сообщает пресс-служба КЖД (Калининградской железной дороги). "18 мая 2026 года в связи с проведением ремонтно-путевых работ на Литовской железной дороге изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования в сообщении Калининград - Москва и Калининград - Адлер", - говорится в сообщении. Уточняется, что поезд № 148 Калининград - Москва отправится с Южного вокзала на 3 часа 24 минуты позже - в 23.59 по местному времени (0.59 мск) и будет следовать по измененному расписанию. Поезд № 360 Калининград - Адлер отправится с Южного вокзала позже на 4 часа 57 минут в 22.49 по местному времени (23.49 мск), и также проследует по измененному расписанию. Пассажирам, отправляющимся с Южного вокзала и других станций Калининградской железной дороги, рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок.

бизнес, россия, калининград, москва, адлер