Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260515/prezident-869943393.html
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники - 15.05.2026, ПРАЙМ
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники
Украинские беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, представляют угрозу для Литвы, и должны быть сбиты, заявил литовский президент Гитанас... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T00:03+0300
2026-05-15T00:03+0300
общество
экономика
мировая экономика
литва
финляндия
латвия
гитанас науседа
александр стубб
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869943393.jpg?1778792580
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украинские беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, представляют угрозу для Литвы, и должны быть сбиты, заявил литовский президент Гитанас Науседа. Комментируя случаи падения дронов на территории стран НАТО, в частности, Финляндии и Латвии в последние недели, Науседа заявил, что это были украинские беспилотники, сбившиеся с курса. "Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что прежде всего мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого беспилотника. Вот почему наши вооруженные силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников", - сказал Науседа на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. В среду Науседа выступил против того, чтобы небо Литвы использовалось для пролета иностранных беспилотников.
литва
финляндия
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, литва, финляндия, латвия, гитанас науседа, александр стубб, нато
Общество , Экономика, Мировая экономика, ЛИТВА, ФИНЛЯНДИЯ, ЛАТВИЯ, Гитанас Науседа, Александр Стубб, НАТО
00:03 15.05.2026
 
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники

Президент Литвы Науседа: украинские беспилотники представляют угрозу для страны

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украинские беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, представляют угрозу для Литвы, и должны быть сбиты, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
Комментируя случаи падения дронов на территории стран НАТО, в частности, Финляндии и Латвии в последние недели, Науседа заявил, что это были украинские беспилотники, сбившиеся с курса.
"Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что прежде всего мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого беспилотника. Вот почему наши вооруженные силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников", - сказал Науседа на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
В среду Науседа выступил против того, чтобы небо Литвы использовалось для пролета иностранных беспилотников.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаЛИТВАФИНЛЯНДИЯЛАТВИЯГитанас НауседаАлександр СтуббНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала