https://1prime.ru/20260515/prezident-869943393.html
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники - 15.05.2026, ПРАЙМ
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники
Украинские беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, представляют угрозу для Литвы, и должны быть сбиты, заявил литовский президент Гитанас... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T00:03+0300
2026-05-15T00:03+0300
2026-05-15T00:03+0300
общество
экономика
мировая экономика
литва
финляндия
латвия
гитанас науседа
александр стубб
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869943393.jpg?1778792580
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украинские беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, представляют угрозу для Литвы, и должны быть сбиты, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
Комментируя случаи падения дронов на территории стран НАТО, в частности, Финляндии и Латвии в последние недели, Науседа заявил, что это были украинские беспилотники, сбившиеся с курса.
"Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что прежде всего мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого беспилотника. Вот почему наши вооруженные силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников", - сказал Науседа на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
В среду Науседа выступил против того, чтобы небо Литвы использовалось для пролета иностранных беспилотников.
литва
финляндия
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, литва, финляндия, латвия, гитанас науседа, александр стубб, нато
Общество , Экономика, Мировая экономика, ЛИТВА, ФИНЛЯНДИЯ, ЛАТВИЯ, Гитанас Науседа, Александр Стубб, НАТО
Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники
Президент Литвы Науседа: украинские беспилотники представляют угрозу для страны
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украинские беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, представляют угрозу для Литвы, и должны быть сбиты, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
Комментируя случаи падения дронов на территории стран НАТО, в частности, Финляндии и Латвии в последние недели, Науседа заявил, что это были украинские беспилотники, сбившиеся с курса.
"Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что прежде всего мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого беспилотника. Вот почему наши вооруженные силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников", - сказал Науседа на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
В среду Науседа выступил против того, чтобы небо Литвы использовалось для пролета иностранных беспилотников.