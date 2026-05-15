Президент Литвы призвал сбить украинские беспилотники

Украинские беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, представляют угрозу для Литвы, и должны быть сбиты, заявил литовский президент Гитанас...

2026-05-15T00:03+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украинские беспилотники, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, представляют угрозу для Литвы, и должны быть сбиты, заявил литовский президент Гитанас Науседа. Комментируя случаи падения дронов на территории стран НАТО, в частности, Финляндии и Латвии в последние недели, Науседа заявил, что это были украинские беспилотники, сбившиеся с курса. "Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что прежде всего мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого беспилотника. Вот почему наши вооруженные силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников", - сказал Науседа на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. В среду Науседа выступил против того, чтобы небо Литвы использовалось для пролета иностранных беспилотников.

