Программа ПМЭФ-2026 будет обширной, сообщил Путин

2026-05-15T14:16+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Деловая программа Петербургского международного экономического форума в этом году будет обширной, его участники обсудят важные для отечественного бизнеса вопросы, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу собрал в Кремле совещание по экономическим вопросам. "Скоро, в начале июня, пройдет Петербургский экономический форум. По традиции деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса", - сказал Путин на совещании.Он отметил, что в ходе мероприятий деловой программы будут также обсуждаться вопросы, важные для зарубежных партнеров РФ и развития всей российской экономики.

