Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки бойцов СВО в регионах - 15.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260515/putin-869970384.html
Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки бойцов СВО в регионах
2026-05-15T21:20+0300
2026-05-15T22:36+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в регионах РФ участников СВО, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Указ президента Российской Федерации. О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах РФ", - говорится в тексте указа. Согласно документу, единые региональные базовые меры поддержки наряду с участниками СВО предоставляются бойцам, отражавшим вторжение ВСУ в приграничье. Меры поддержки распространяются и на тех, кто в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР участвовал в боевых действиях на Донбассе с 11 мая 2014 года. Также в соответствии с указом базовые региональные меры поддержки положены семьям участников спецоперации, боевых действий на Донбассе и тех, кто отражал вторжение в приграничье. "Установить, что единые базовые меры поддержки предоставляются в субъектах Российской Федерации... членам семей лиц, названных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, в том числе погибших (умерших) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции, выполнением задач по отражению вооруженного вторжения, в ходе вооруженной провокации, в ходе боевых действий, пропавших без вести или признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операции, выполнением указанных задач", - говорится в указе. Как следует из документа, те же меры поддержки должны предоставляться и семьям бойцов, умерших после увольнения с военной службы или исключения из добровольческих формирований, если смерть наступила вследствие увечья, ранения, заболевания, полученных в связи с участием в боевых действиях.
21:20 15.05.2026 (обновлено: 22:36 15.05.2026)
 
Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах России

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в регионах РФ участников СВО, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Указ президента Российской Федерации. О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах РФ", - говорится в тексте указа.
Согласно документу, единые региональные базовые меры поддержки наряду с участниками СВО предоставляются бойцам, отражавшим вторжение ВСУ в приграничье. Меры поддержки распространяются и на тех, кто в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР участвовал в боевых действиях на Донбассе с 11 мая 2014 года.
Также в соответствии с указом базовые региональные меры поддержки положены семьям участников спецоперации, боевых действий на Донбассе и тех, кто отражал вторжение в приграничье.
"Установить, что единые базовые меры поддержки предоставляются в субъектах Российской Федерации... членам семей лиц, названных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, в том числе погибших (умерших) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции, выполнением задач по отражению вооруженного вторжения, в ходе вооруженной провокации, в ходе боевых действий, пропавших без вести или признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операции, выполнением указанных задач", - говорится в указе.
Как следует из документа, те же меры поддержки должны предоставляться и семьям бойцов, умерших после увольнения с военной службы или исключения из добровольческих формирований, если смерть наступила вследствие увечья, ранения, заболевания, полученных в связи с участием в боевых действиях.
