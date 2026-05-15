Предупреждение Путина по Украине вызвало переполох на Западе

2026-05-15T23:34+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вслед за высказыванием Владимира Путина об окончании противостояния на Украине в Киеве поднялся очередной виток разоблачений, связанных со взяточничеством, сообщает издание L’Antidiplomatico."Любопытное "совпадение" событий, произошедших за последние несколько дней, указывает на то, что фраза Владимира Путина, произнесенная им на 9 мая, о том, что конфликт на Украине идет к завершению, была далеко не "случайной". В Кремле не любят бросать слова на ветер, особенно когда дело касается серьезных вопросов", — говорится в публикации.Днем ранее руководителя администрации Зеленского Андрея Ермака поместили под арест по расследованию НАБУ и САП, касающемуся отмывания свыше 460 миллионов гривен в ходе возведения объектов премиальной недвижимости под Киевом.В рамках данного разбирательства привлекаются к ответственности еще шесть граждан. Персональные данные не раскрываются, однако, согласно сведениям медиа Страна.ua, в их числе присутствует экс-заместитель главы правительства Алексей Чернышов, фигурирующий в качестве подследственного по иному коррупционному эпизоду. Помимо этого, в перечне подозреваемых значится определенный коммерсант, связанный со скандалом вокруг Миндичгейта. Поясняется, что это непосредственно Тимур Миндич — товарищ и соратник Владимира Зеленского.Бывший шеф администрации Зеленского лишился своей должности в ноябре из-за крупного коррупционного инцидента в сфере украинской энергетики.

