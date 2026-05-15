Райт заявил, что США хотят побить рекорд по экспорту природного газа - 15.05.2026, ПРАЙМ
Райт заявил, что США хотят побить рекорд по экспорту природного газа
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты собираются в очередной раз побить рекорд по экспорту природного газа в этом году, заявил министр энергетики страны Крис Райт. "Мы продолжаем наращивать экспорт американского природного газа. В этом году он снова побьет рекорд. В прошлом году он тоже был рекордным", - сказал Райт каналу CNBC. По словам главы американского минэнерго, США экспортируют около 566 миллионов кубометров природного газа в сутки. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Райт: США хотят побить рекорд по экспорту природного газа в 2026 году

ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты собираются в очередной раз побить рекорд по экспорту природного газа в этом году, заявил министр энергетики страны Крис Райт.
"Мы продолжаем наращивать экспорт американского природного газа. В этом году он снова побьет рекорд. В прошлом году он тоже был рекордным", - сказал Райт каналу CNBC.
По словам главы американского минэнерго, США экспортируют около 566 миллионов кубометров природного газа в сутки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
