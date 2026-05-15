https://1prime.ru/20260515/rayt-869970633.html

Райт заявил, что США хотят побить рекорд по экспорту природного газа

Райт заявил, что США хотят побить рекорд по экспорту природного газа - 15.05.2026, ПРАЙМ

Райт заявил, что США хотят побить рекорд по экспорту природного газа

Соединенные Штаты собираются в очередной раз побить рекорд по экспорту природного газа в этом году, заявил министр энергетики страны Крис Райт. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T22:49+0300

2026-05-15T22:49+0300

2026-05-15T22:49+0300

экономика

газ

мировая экономика

иран

сша

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869753822_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_5f65835bfba64775ca3db15346435218.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты собираются в очередной раз побить рекорд по экспорту природного газа в этом году, заявил министр энергетики страны Крис Райт. "Мы продолжаем наращивать экспорт американского природного газа. В этом году он снова побьет рекорд. В прошлом году он тоже был рекордным", - сказал Райт каналу CNBC. По словам главы американского минэнерго, США экспортируют около 566 миллионов кубометров природного газа в сутки. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

https://1prime.ru/20260515/usa-869962339.html

иран

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив