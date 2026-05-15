https://1prime.ru/20260515/region-869944431.html

Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте

Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте - 15.05.2026, ПРАЙМ

Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте

Сахалинская область стала регионом с самым бурным ростом кредитов небольшим компаниям в марте, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T03:18+0300

2026-05-15T03:18+0300

2026-05-15T03:18+0300

экономика

финансы

банки

камчатка

тамбовская область

мсп

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869944431.jpg?1778804318

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сахалинская область стала регионом с самым бурным ростом кредитов небольшим компаниям в марте, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России. Объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в этом регионе подскочил в 2,7 раза – до 5,6 миллиарда рублей. Активный рост также зафиксирован в Еврейской автономной области – в 2,5 раза, до 986 миллионов рублей. Почти вдвое объем кредитов МСП вырос на Камчатке и в Тамбовской области – до 2,1 и 4,1 миллиарда рублей. При этом просрочка по кредитам у МСП в марте больше всего выросла в Тверской области – в 6 раз, до 8,2 миллиарда рублей. Значительный рост зафиксирован в Калининградской области – на 80,3%, до 4,1 миллиарда рублей, и Владимирской области – почти на 70%, до 3,1 миллиарда рублей.

камчатка

тамбовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, камчатка, тамбовская область, мсп, банк россия, банк россии