Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сахалинская область стала регионом с самым бурным ростом кредитов небольшим компаниям в марте, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России.
Объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в этом регионе подскочил в 2,7 раза – до 5,6 миллиарда рублей.
Активный рост также зафиксирован в Еврейской автономной области – в 2,5 раза, до 986 миллионов рублей. Почти вдвое объем кредитов МСП вырос на Камчатке и в Тамбовской области – до 2,1 и 4,1 миллиарда рублей.
При этом просрочка по кредитам у МСП в марте больше всего выросла в Тверской области – в 6 раз, до 8,2 миллиарда рублей. Значительный рост зафиксирован в Калининградской области – на 80,3%, до 4,1 миллиарда рублей, и Владимирской области – почти на 70%, до 3,1 миллиарда рублей.
