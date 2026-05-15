Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260515/region-869944431.html
Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте
Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте - 15.05.2026, ПРАЙМ
Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте
Сахалинская область стала регионом с самым бурным ростом кредитов небольшим компаниям в марте, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T03:18+0300
2026-05-15T03:18+0300
экономика
финансы
банки
камчатка
тамбовская область
мсп
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869944431.jpg?1778804318
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сахалинская область стала регионом с самым бурным ростом кредитов небольшим компаниям в марте, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России. Объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в этом регионе подскочил в 2,7 раза – до 5,6 миллиарда рублей. Активный рост также зафиксирован в Еврейской автономной области – в 2,5 раза, до 986 миллионов рублей. Почти вдвое объем кредитов МСП вырос на Камчатке и в Тамбовской области – до 2,1 и 4,1 миллиарда рублей. При этом просрочка по кредитам у МСП в марте больше всего выросла в Тверской области – в 6 раз, до 8,2 миллиарда рублей. Значительный рост зафиксирован в Калининградской области – на 80,3%, до 4,1 миллиарда рублей, и Владимирской области – почти на 70%, до 3,1 миллиарда рублей.
камчатка
тамбовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, камчатка, тамбовская область, мсп, банк россия, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, КАМЧАТКА, Тамбовская область, МСП, банк Россия, Банк России
03:18 15.05.2026
 
Назван регион с самым бурным ростом кредитов МСП в марте

Сахалинская область стала регионом с самым бурным ростом кредитов МСП в марте

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Сахалинская область стала регионом с самым бурным ростом кредитов небольшим компаниям в марте, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Банка России.
Объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в этом регионе подскочил в 2,7 раза – до 5,6 миллиарда рублей.
Активный рост также зафиксирован в Еврейской автономной области – в 2,5 раза, до 986 миллионов рублей. Почти вдвое объем кредитов МСП вырос на Камчатке и в Тамбовской области – до 2,1 и 4,1 миллиарда рублей.
При этом просрочка по кредитам у МСП в марте больше всего выросла в Тверской области – в 6 раз, до 8,2 миллиарда рублей. Значительный рост зафиксирован в Калининградской области – на 80,3%, до 4,1 миллиарда рублей, и Владимирской области – почти на 70%, до 3,1 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаФинансыБанкиКАМЧАТКАТамбовская областьМСПбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала