Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/reshetnikov-869962780.html
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией - 15.05.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией
Рейсы между Россией и Танзанией могут быть запущены в обозримые сроки, этим активно занимаются министерство транспорта, рассказал министр экономического... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T17:01+0300
2026-05-15T17:02+0300
бизнес
россия
финансы
танзания
рф
москва
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/72/841007240_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_424f5ed785fca3419ffac667b0ca6772.jpg
АРУША (Танзания), 15 мая - ПРАЙМ. Рейсы между Россией и Танзанией могут быть запущены в обозримые сроки, этим активно занимаются министерство транспорта, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. В пятницу в городе Аруша в Танзании прошел Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум. "Есть вопросы, которые надо урегулировать - вопрос со страховкой и так далее, но это те решения, которые для многих стран уже найдены, и здесь будут найдены. Поэтому в какие-то обозримые сроки продвинемся, Минтранс активно этим занимается", - сказал Решетников журналистам в кулуарах форума. Для возобновления авиасообщения рассматриваются как прямые рейсы, так и полеты с дополнительной посадкой в третьей стране, отметил министр. Рейсы авиакомпании Air Tanzania по маршруту Москва - Дар-эс-Салам с дополнительной посадкой в аэропорту Занзибара появились в расписании аэропорта "Внуково" в мае. Первый полет запланирован на 28 мая. Минтранс РФ 22 апреля сообщал об интересе Air Tanzania к рейсам из Дар-эс-Салама в Москву, в качестве пункта промежуточной посадки тогда рассматривались Сейшелы.
https://1prime.ru/20260515/fesco--869956203.html
танзания
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/72/841007240_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_6b1e201c42650608c7c81368d3a63145.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, танзания, рф, москва, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, ТАНЗАНИЯ, РФ, МОСКВА, Максим Решетников
17:01 15.05.2026 (обновлено: 17:02 15.05.2026)
 
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией

Решетников: авиасообщение между Россией и Танзанией может быть запущено в обозримые сроки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников
Максим Решетников. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АРУША (Танзания), 15 мая - ПРАЙМ. Рейсы между Россией и Танзанией могут быть запущены в обозримые сроки, этим активно занимаются министерство транспорта, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В пятницу в городе Аруша в Танзании прошел Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум.
"Есть вопросы, которые надо урегулировать - вопрос со страховкой и так далее, но это те решения, которые для многих стран уже найдены, и здесь будут найдены. Поэтому в какие-то обозримые сроки продвинемся, Минтранс активно этим занимается", - сказал Решетников журналистам в кулуарах форума.
Для возобновления авиасообщения рассматриваются как прямые рейсы, так и полеты с дополнительной посадкой в третьей стране, отметил министр.
Рейсы авиакомпании Air Tanzania по маршруту Москва - Дар-эс-Салам с дополнительной посадкой в аэропорту Занзибара появились в расписании аэропорта "Внуково" в мае. Первый полет запланирован на 28 мая.
Минтранс РФ 22 апреля сообщал об интересе Air Tanzania к рейсам из Дар-эс-Салама в Москву, в качестве пункта промежуточной посадки тогда рассматривались Сейшелы.
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Fesco доставила первую партию грузов из России в Танзанию
13:06
 
БизнесРОССИЯФинансыТАНЗАНИЯРФМОСКВАМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала