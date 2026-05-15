https://1prime.ru/20260515/reshetnikov-869962780.html
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией - 15.05.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией
Рейсы между Россией и Танзанией могут быть запущены в обозримые сроки, этим активно занимаются министерство транспорта, рассказал министр экономического... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T17:01+0300
2026-05-15T17:01+0300
2026-05-15T17:02+0300
бизнес
россия
финансы
танзания
рф
москва
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/72/841007240_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_424f5ed785fca3419ffac667b0ca6772.jpg
АРУША (Танзания), 15 мая - ПРАЙМ. Рейсы между Россией и Танзанией могут быть запущены в обозримые сроки, этим активно занимаются министерство транспорта, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. В пятницу в городе Аруша в Танзании прошел Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум. "Есть вопросы, которые надо урегулировать - вопрос со страховкой и так далее, но это те решения, которые для многих стран уже найдены, и здесь будут найдены. Поэтому в какие-то обозримые сроки продвинемся, Минтранс активно этим занимается", - сказал Решетников журналистам в кулуарах форума. Для возобновления авиасообщения рассматриваются как прямые рейсы, так и полеты с дополнительной посадкой в третьей стране, отметил министр. Рейсы авиакомпании Air Tanzania по маршруту Москва - Дар-эс-Салам с дополнительной посадкой в аэропорту Занзибара появились в расписании аэропорта "Внуково" в мае. Первый полет запланирован на 28 мая. Минтранс РФ 22 апреля сообщал об интересе Air Tanzania к рейсам из Дар-эс-Салама в Москву, в качестве пункта промежуточной посадки тогда рассматривались Сейшелы.
https://1prime.ru/20260515/fesco--869956203.html
танзания
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/72/841007240_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_6b1e201c42650608c7c81368d3a63145.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, танзания, рф, москва, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, ТАНЗАНИЯ, РФ, МОСКВА, Максим Решетников
Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией
Решетников: авиасообщение между Россией и Танзанией может быть запущено в обозримые сроки