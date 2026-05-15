Решетников рассказал о планах запуска рейсов между Россией и Танзанией

2026-05-15T17:01+0300

АРУША (Танзания), 15 мая - ПРАЙМ. Рейсы между Россией и Танзанией могут быть запущены в обозримые сроки, этим активно занимаются министерство транспорта, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. В пятницу в городе Аруша в Танзании прошел Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум. "Есть вопросы, которые надо урегулировать - вопрос со страховкой и так далее, но это те решения, которые для многих стран уже найдены, и здесь будут найдены. Поэтому в какие-то обозримые сроки продвинемся, Минтранс активно этим занимается", - сказал Решетников журналистам в кулуарах форума. Для возобновления авиасообщения рассматриваются как прямые рейсы, так и полеты с дополнительной посадкой в третьей стране, отметил министр. Рейсы авиакомпании Air Tanzania по маршруту Москва - Дар-эс-Салам с дополнительной посадкой в аэропорту Занзибара появились в расписании аэропорта "Внуково" в мае. Первый полет запланирован на 28 мая. Минтранс РФ 22 апреля сообщал об интересе Air Tanzania к рейсам из Дар-эс-Салама в Москву, в качестве пункта промежуточной посадки тогда рассматривались Сейшелы.

