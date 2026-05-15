Решетников рассказал о проекте по добыче урана в Танзании

Подготовка проекта по добыче урана в Танзании с участием "Росатома" выходит в активную стадию инвестиций, заявил министр экономического развития Максим... | 15.05.2026, ПРАЙМ

АРУША (Танзания), 15 мая - ПРАЙМ. Подготовка проекта по добыче урана в Танзании с участием "Росатома" выходит в активную стадию инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на Российско-Танзанийском бизнес-форуме. "Есть примеры проектов, которые здесь идут. В первую очередь у нас, конечно флагманский урановый проект "Росатома", он выходит на финальную стадию, на активную инвестиционную стадию. Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы увидим разворачивание, развертывание инвестиций", - сказал Решетников. "Росатом" в 2025 году запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании. В рамках проекта планируется отработать технологии для дальнейшей переработки урана в промышленных масштабах. Собранные данные станут основой для проектирования главного перерабатывающего комплекса производственной мощностью до 3 тысяч тонн урана в год. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

