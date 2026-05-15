Рашетников назвал Танзанию перспективным партнером для российского бизнеса - 15.05.2026, ПРАЙМ
Рашетников назвал Танзанию перспективным партнером для российского бизнеса
17:54 15.05.2026
 
Рашетников назвал Танзанию перспективным партнером для российского бизнеса

Рашетников назвал Танзанию перспективным партнером для российского бизнеса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Танзания - перспективный партнер для российского бизнеса , в стране активно формируется спрос на внешнеторговые контакты, совместные проекты, инвестиции и технологии, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Танзания - перспективный партнер для российского бизнеса", - сказал Решетников, выступая на Российско-Танзанийском бизнес-форуме.
Он обратил внимание на то, что это одна из африканских стран с устойчиво развивающейся экономикой, богатой ресурсной базой и молодым и быстро растущим населением.
"Это означает, что здесь активно формируется спрос, в том числе и на внешнеторговые контакты, совместные проекты, инвестиции и технологии. Для российского бизнеса это перспективный рынок сбыта продукции и услуг", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
Решетников также отметил, что с учетом удобного расположения Танзания является "точкой входа" для российского экспорта в другие страны Африки.
Решетников рассказал о проекте по добыче урана в Танзании
