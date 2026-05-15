Рашетников назвал Танзанию перспективным партнером для российского бизнеса

2026-05-15T17:54+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Танзания - перспективный партнер для российского бизнеса , в стране активно формируется спрос на внешнеторговые контакты, совместные проекты, инвестиции и технологии, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Танзания - перспективный партнер для российского бизнеса", - сказал Решетников, выступая на Российско-Танзанийском бизнес-форуме. Он обратил внимание на то, что это одна из африканских стран с устойчиво развивающейся экономикой, богатой ресурсной базой и молодым и быстро растущим населением. "Это означает, что здесь активно формируется спрос, в том числе и на внешнеторговые контакты, совместные проекты, инвестиции и технологии. Для российского бизнеса это перспективный рынок сбыта продукции и услуг", - подчеркнул глава Минэкономразвития. Решетников также отметил, что с учетом удобного расположения Танзания является "точкой входа" для российского экспорта в другие страны Африки.

