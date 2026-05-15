Россия впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии - 15.05.2026, ПРАЙМ
Россия впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии
Россия в апреле впервые почти за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы. | 15.05.2026, ПРАЙМ
Россия впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле впервые почти за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы.
Так, в прошлом месяце российские импортеры ввезли какао-порошок из Бразилии на 87,5 тысячи долларов. До этого поставки какао зафиксированы в сентябре 2022 года, сумма импорта составила лишь 14 долларов.
Помимо какао, было импортировано какао-масло - на 135 тысяч долларов. Поставки возобновились после двухлетней паузы: в последний раз они осуществлялись в апреле 2024 года и составили 302 доллара.
 
