Россия впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии

Россия в апреле впервые почти за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T07:17+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле впервые почти за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы. Так, в прошлом месяце российские импортеры ввезли какао-порошок из Бразилии на 87,5 тысячи долларов. До этого поставки какао зафиксированы в сентябре 2022 года, сумма импорта составила лишь 14 долларов. Помимо какао, было импортировано какао-масло - на 135 тысяч долларов. Поставки возобновились после двухлетней паузы: в последний раз они осуществлялись в апреле 2024 года и составили 302 доллара.

