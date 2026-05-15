https://1prime.ru/20260515/rossija-869946839.html
Россия впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии
Россия впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии - 15.05.2026, ПРАЙМ
Россия впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии
Россия в апреле впервые почти за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T07:17+0300
2026-05-15T07:17+0300
2026-05-15T07:17+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869946839.jpg?1778818638
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле впервые почти за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы.
Так, в прошлом месяце российские импортеры ввезли какао-порошок из Бразилии на 87,5 тысячи долларов. До этого поставки какао зафиксированы в сентябре 2022 года, сумма импорта составила лишь 14 долларов.
Помимо какао, было импортировано какао-масло - на 135 тысяч долларов. Поставки возобновились после двухлетней паузы: в последний раз они осуществлялись в апреле 2024 года и составили 302 доллара.
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бразилия
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ
Россия впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии
Россия в апреле впервые за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле впервые почти за четыре года импортировала какао-порошок из Бразилии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы.
Так, в прошлом месяце российские импортеры ввезли какао-порошок из Бразилии на 87,5 тысячи долларов. До этого поставки какао зафиксированы в сентябре 2022 года, сумма импорта составила лишь 14 долларов.
Помимо какао, было импортировано какао-масло - на 135 тысяч долларов. Поставки возобновились после двухлетней паузы: в последний раз они осуществлялись в апреле 2024 года и составили 302 доллара.